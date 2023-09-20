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Spor Sivasspor, Rizespor maçına hazırlanıyor
Spor

Sivasspor, Rizespor maçına hazırlanıyor

Yeniakit Publisher
2023-09-20 20:31:00 -
Sivasspor, Rizespor maçına hazırlanıyor

Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2023-24 Sezonu'nun 6. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından mobilizasyon ve denge çalışmaları gerçekleştiren Yiğidolar, son bölümde ise 5'e 2 pas, savunma prensipleri ile taktik oyun oynadı.

Sivasspor yarın basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanın ardından Rize'ye gidecek.

Çaykur Rizespor ile Sivasspor, 23 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de Çaykur Didi Stadı'nda karşılaşacak.

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