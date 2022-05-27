Sivasspor ne zaman kuruldu? Sivasspor oyuncuları kimler kadroda kimler var?

Sivasspor, 9 Mayıs 1967 tarihinde Sivas'ta kuruldu. Süper Lig'de mücadele eden futbol takımı. Kulüp, futbol dışında e-Spor, masa tenisi, judo, bilardo, cirit ve briç branşlarında faaliyetini sürdürmektedir. Kulübün ayrıca Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden kadın futbol takımı da mevcuttur. 1935 yılında Kulüp Başkanı Fahri, Üyeler ise; Reşat (Ergün), Baki, Şevki ve Bekir (Keçeli) Beyler'dir. Kulübün 38'i faal ve 84'ü hali olmak üzere 122 üyesi vardır. Türkiye İdman Federasyonu'na girmek için müracaatta bulunan kulüp, idari çalışmalarını Sivas Halkevi'ndeki özel dairesinde yürütmektedir.

Uzunca bir aradan sonra Sivas'ın adını taşıyacak bir kulübün yeniden oluşturulması yolundakı çalışmalar, 1950 yılında başlamış ve 27 Temmuz 1950 tarihinde Sivas Gençlik Kulübü resmen kurulmuştur. Adı fazlaca bilinmeyen bu kulüp daha sonraki yıllarda Yolspor ve Kızılırmakspor kulüplerinin katılımıyla 9 Mayıs 1967 de günümüzün Sivasspor'unu oluşturacaktır. 2004-2005 yılında 1. Lig'de şampiyon olmuştur.

Sivasspor başarıları

2005 yılına kadar 1. Ligde oynayan Sivasspor 2004-2005 sezonunda Süper Lig'e çıktı. İlk iki sezonunda ligi 8. ve 7. sırada bitirdi. 2007-08 sezonunda ise büyük bir başarı göstererek şampiyonluğu kıl payı kaçırdı ve o sezonu averajla Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gerisinde 4. bitirdi ve UEFA Intertoto Kupası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. 2008-09 sezonunda ise bir önceki sezonda sergilediği grafiği devam ettirdi ve ligi şampiyon Beşiktaş'ın 5 puan arkasında 66 puanla ikinci bitirdi ve 2009-2010 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine katılmaya hak kazandı. Bu başarı ile Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden 5. Türk takımı oldu. Diğer iki sezon sezonu küme düşme tehlikesi geçiren Sivasspor ligi 15. sırada tamamladı. 2013-14 sezonu öncesi futbol tarihinin en önemli oyuncularından Roberto Carlos teknik direktörlük görevine getirildi. Bu sezon başarılı bir dönem geçiren takım ligi dört büyüklerin ardından 5. sırada tamamladı. Bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazanmasına rağmen UEFA'dan gelen men cezası ile Avrupa Kupalarına katılamadı. 2014-15 sezonunda kötü bir yıl geçiren takım ligi 15. sırada tamamlasa da Türkiye Kupasında yarı final oynama başarısı gösterdi. Bu yarı final maçı Sivasspor'un Türkiye Kupasındaki 3. yarı final maçı oldu. İstanbul ekibi Anadolu Üsküdar ile pilot takımı anlaşması vardır. İstanbul ekibinde birçok kiralık oyuncusu bulunmaktadır. Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay’dır.

Sivasspor oyuncu kadrosu!

Sivasspor yönetim kurulu