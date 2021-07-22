  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protokol üzerinden hedef alan Selçuk Özdağ bu fotoğraftan utanacak mı?

Türkiye korkusu Yunan'a bunu da yaptırdı! İlkini teslim aldılar

Annesini bıçaklayıp polise saldırdı! Vurularak durduruldu

Kutsal kavramları espri malzemesi yapmıştı... Turgay Yıldız hayatını kaybetti

Acil havalanma emri verildi! Türk F-16'sı Rus savaş uçağının önünü kesti!

İsrail'den kafa karıştıran karar! Aşılanmış turistlere şok uygulama

PSV-Galatasaray maçında kriz! TV8’in sahibi Acun Ilıcalı’dan yetersiz açıklama

Rusya'nın yeni savaş uçağının fiyatı belli oldu

ABD'nin fonladığı medya kuruluşlarına tokat gibi cevap: Gavurun ekmeğini yiyen gavurun kılıcını sallar

İran, Humeyni’nin kemiklerini sızlatıyor! Perinçek'in İslami toplantıda işi ne?
Spor Sivasspor Moldova'da iyi başladı
Spor

Sivasspor Moldova'da iyi başladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turu ilk maçında Sivasspor deplasmanda Moldova temsilcisi Petrocub'u 1-0'lık skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-07-22 22:32:00 -
Sivasspor Moldova'da iyi başladı

Petrocub ile Sivasspor, Zimbru Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Sivasspor 1-0 kazandı.

Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 16. dakikada Caner Osmanpaşa kaydetti.

Sivasspor'da 90+5. dakikada Yatabare, penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Karşılaşmanın rövanşı, 29 Temmuz Perşembe günü Sivasspor'un ev sahipliğinde oynanacak. Sivasspor, Petrocub takımını elemesi halinde Dinamo Batum-BATE Borisov eşleşmesinin galibiyle tur mücadelesi verecek.

Petrocub: 0 - Demir Grup Sivasspor: 1

Stat: Zimbru

Hakemler: Jeremie Pignard, Aurelien Drouet, Frederic Haquette (Fransa)

Petrocub: Meira, Potirniche, Efros (Dk. 58 Ndzomo), Jardan, Revenco, Sergiu Platica, Bogaciuc (Dk. 72 Turcan), Douanla (Dk. 58 Gulceac), Iosipoi (Dk. 72 Sandu), Mihail Platica, Ambros (Dk. 86 Bejan)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Cofie (Dk. 80 James), Hakan Arslan, Fajr (Dk. 90+1 Ziya Erdal), Sefa Yılmaz (Dk. 55 Yatabare), Henrique (Dk. 90+1 Koray Altınay), Kayode (Dk. 80 Felix)

Gol: Dk. 16 Caner Osmanpaşa (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Jardan, Dk. 39 Mihail Platica, Dk. 71 Meira, Dk. 71 Bogaciuc, Dk. 90+3 Ndzomo (Petrocub), Dk. 41 Sefa Yılmaz, Dk. 69 Fajr (Demir Grup Sivasspor)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay