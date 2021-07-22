Sivasspor Moldova'da iyi başladı
UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turu ilk maçında Sivasspor deplasmanda Moldova temsilcisi Petrocub'u 1-0'lık skorla yendi.
Petrocub ile Sivasspor, Zimbru Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Sivasspor 1-0 kazandı.
Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 16. dakikada Caner Osmanpaşa kaydetti.
Sivasspor'da 90+5. dakikada Yatabare, penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Karşılaşmanın rövanşı, 29 Temmuz Perşembe günü Sivasspor'un ev sahipliğinde oynanacak. Sivasspor, Petrocub takımını elemesi halinde Dinamo Batum-BATE Borisov eşleşmesinin galibiyle tur mücadelesi verecek.
Petrocub: 0 - Demir Grup Sivasspor: 1
Stat: Zimbru
Hakemler: Jeremie Pignard, Aurelien Drouet, Frederic Haquette (Fransa)
Petrocub: Meira, Potirniche, Efros (Dk. 58 Ndzomo), Jardan, Revenco, Sergiu Platica, Bogaciuc (Dk. 72 Turcan), Douanla (Dk. 58 Gulceac), Iosipoi (Dk. 72 Sandu), Mihail Platica, Ambros (Dk. 86 Bejan)
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Cofie (Dk. 80 James), Hakan Arslan, Fajr (Dk. 90+1 Ziya Erdal), Sefa Yılmaz (Dk. 55 Yatabare), Henrique (Dk. 90+1 Koray Altınay), Kayode (Dk. 80 Felix)
Gol: Dk. 16 Caner Osmanpaşa (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 30 Jardan, Dk. 39 Mihail Platica, Dk. 71 Meira, Dk. 71 Bogaciuc, Dk. 90+3 Ndzomo (Petrocub), Dk. 41 Sefa Yılmaz, Dk. 69 Fajr (Demir Grup Sivasspor)