Sivasspor maçı ne zaman? | Sivasspor maçı saat kaçta?
Sivasspor maçı canlı izle | UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. hafta maçında temsilcimiz Sivasspor, İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler Maccabi Tel-Aviv Sivasspor maçının ne zaman saat kaçta olacağını araştırmaya başladı. Sivasspor maçı ne zaman? | Sivasspor maçı hangi kanalda?
Avrupa Ligi maçı canlı izle | UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. hafta maçında Sivasspor deplasmanda Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşacak. Yiğido karşılaşmayı kazanıp son 32 turuna adını yazdırmak istiyor. Peki, Sivasspor maçı saat kaçta?
Sivasspor maçı ne zaman? | Sivasspor maçı saat kaçta?
Bloomfield Stadı'nda yapılacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Zorlu mücadele beIN Sports 1’den naklen yayımlanacak. Mücadeleyi Letonyalı hakem Andris Treimanis yönecek.
Sivasspor'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan teknik direktör Rıza Çalımbay'ın yerine yedek kulübesinde yardımcı antrenör Bülent Albayrak bulunacak. Çalımbay, karantina süreci devam ettiği için takımla İsrail'e gidemedi.
UEFA Avrupa Ligi'nde İspanya temsilcisi Villarreal'e 5-3 ve 1-0'lık skorlarla kaybeden, sahasında Maccabi Tel-Aviv'e 2-1 yenilen, Azerbaycan ekibi Karabağ'a ise 2-0 ve 3-2 üstünlük kuran Sivasspor, grupta 6 puanla 3. sırada bulunuyor.
Son hafta maçında 8 puanla ikinci sırada yer alan Maccabi Tel-Aviv'e konuk olacak kırmızı-beyazlı ekip, kritik mücadelede rakibini yenerek gruptan çıkarak son 32 turuna yükselmek istiyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta programı:
20.55 CSKA Sofya (Bulgaristan) - Roma (İtalya)
20.55 Young Boys (İsviçre) - Cluj (Romanya)
20.55 Dundalk (İrlanda) - Arsenal (İngiltere)
20.55 Rapid Wien (Avusturya) - Molde (Norveç)
20.55 Bayer Leverkusen (Almanya) - Slavia Prag (Çekya)
20.55 Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Nice (Fransa)
20.55 Standard Liege (Belçika) - Benfica (Portekiz)
20.55 Lech Poznan (Polonya) - Rangers (İskoçya)
20.55 PSV (Hollanda) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)
20.55 PAOK (Yunanistan) - Granada (İspanya)
20.55 Napoli (İtalya) - Real Sociedad (İspanya)
20.55 Rijeka (Hırvatistan) - AZ Alkmaar (Hollanda)
23.00 Braga (Portekiz) - Zorya (Ukrayna)
23.00 Leicester City (İngiltere) - AEK (Yunanistan)
23.00 Sparta Prag (Çekya) - Milan (İtalya)
23.00 Celtic (İskoçya) - Lille (Fransa)
23.00 Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Demir Grup Sivasspor
Villarreal (İspanya) - Karabağ (Azerbaycan) (ertelendi)
23.00 Tottenham (İngiltere) - Antwerp (Belçika)
23.00 Ludogorets (Bulgaristan) - LASK (Avusturya)
23.00 Wolfsberger (Avusturya) - Feyenoord (Hollanda)
23.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - CSKA Moskova (Rusya)
23.00 Slovan Liberec (Slovakya) - Kızılyıldız (Sırbistan)
23.00 Hoffenheim (Almanya) - Gent (Belçika)