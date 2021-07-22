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Spor Sivasspor maçı kaç kaç bitti? Sivasspor maç sonucu
Spor

Sivasspor maçı kaç kaç bitti? Sivasspor maç sonucu

Petrocub Sivasspor maç sonucu | Sivasspor UEFA Konferans Ligi 2.ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Moldova ekibi Petrocub ile karşı karşıya geldi. Peki, Sivasspor maçı kaç kaç bitti?

Yeniakit Publisher
2021-07-22 20:53:00 -
Sivasspor maçı kaç kaç bitti? Sivasspor maç sonucu

Sivasspor, UEFA Konferans Ligi 2.ön eleme turu ilk maçında Petrocub ile karşı karşıya geliyor. Temsilcimiz maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

Petrocub-Sivasspor 11’leri

Petrocub: Meira, Revenco, Potirniche, Efros, Jardan, Douanla, Iosipoi, Bogaciuc, Ambros, Mihail Platica, Sergiu Platica

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner, Uğur, Cofie, Sefa, Hakan Arslan, Fajr, P. Henrique, Kayode

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