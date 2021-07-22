Sivasspor maçı kaç kaç bitti? Sivasspor maç sonucu
Petrocub Sivasspor maç sonucu | Sivasspor UEFA Konferans Ligi 2.ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Moldova ekibi Petrocub ile karşı karşıya geldi. Peki, Sivasspor maçı kaç kaç bitti?
Sivasspor, UEFA Konferans Ligi 2.ön eleme turu ilk maçında Petrocub ile karşı karşıya geliyor. Temsilcimiz maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.
Petrocub-Sivasspor 11’leri
Petrocub: Meira, Revenco, Potirniche, Efros, Jardan, Douanla, Iosipoi, Bogaciuc, Ambros, Mihail Platica, Sergiu Platica
Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner, Uğur, Cofie, Sefa, Hakan Arslan, Fajr, P. Henrique, Kayode