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Spor Sivasspor maçı canlı izle | Petrocub Sivasspor maçı saat kaçta hangi kanalda?
Spor

Sivasspor maçı canlı izle | Petrocub Sivasspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Sivasspor maçı canlı | UEFA Konferans Ligi 2.ön eleme turu ilk maçında Sivasspor, Moldova ekibi Petrocub ile karşı karşıya gelecek. Peki, Sivasspor maçı ne zaman hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2021-07-22 19:30:00 -
Sivasspor maçı canlı izle | Petrocub Sivasspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Sivasspor deplasmanda Petrocub ile karşı karşıya gelecek. Peki, maç saat kaçta?

Sivasspor maçı canlı izle | Petrocub Sivasspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Petrocub ile Sivaspor bu akşam TSİ 20.00'de karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayımlanacak.  Avrupa kupalarında daha önce 14 maça çıkan kırmızı-beyazlı ekip, bu karşılaşmaların 4'ünü kazandı, 9 kez sahadan yenik ayrıldı, bir maçta da berabere kaldı. Söz konusu mücadelelerde 15 gol atan Sivasspor, kalesinde ise 29 gol gördü.

Petrocub-Sivasspor 11’leri

Petrocub: Meira, Revenco, Potirniche, Efros, Jardan, Douanla, Iosipoi, Bogaciuc, Ambros, Mihail Platica, Sergiu Platica

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner, Uğur, Cofie, Sefa, Hakan Arslan, Fajr, P. Henrique, Kayode

 

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