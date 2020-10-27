  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Sivasspor-Maccabi Tel-Aviv maçında locaların yüzde 50'si kadar seyirci alınacak
Spor

Sivasspor-Maccabi Tel-Aviv maçında locaların yüzde 50'si kadar seyirci alınacak

Yeniakit Publisher
2020-10-27 17:58:12 -
Sivasspor-Maccabi Tel-Aviv maçında locaların yüzde 50'si kadar seyirci alınacak

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2. maçında 29 Ekim Perşembe günü İsrail temsilcisi Maccabi Tel-Aviv ile yapacağı karşılaşmada stadyumdaki locaların yüzde 50'si kadar taraftar alınacağı bildirildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynayacakları Maccabi Tel-Aviv maçında Süper Lig maçlarındaki taraftar kuralı geçerli olacak.

Buna göre, localara kapasitelerinin yüzde 50'si kadar taraftar alınacak. Taraftarlar locada maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak oturacak.

Çocukların alınmayacağı localara giriş yapacak taraftarlar, yıllık vizeleri yapılmış Passolig kartlarını yanında bulunduracak.

Localara bardak su dışında yiyecek ve içecek getirilmesine izin verilmeyecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Özdağ'ın mesajı ortalığı fena karıştırdı! İYİ Parti'de bir deprem daha
Siyaset

Özdağ'ın mesajı ortalığı fena karıştırdı! İYİ Parti'de bir deprem daha

İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu söylediği için İYİ Parti’den ihracı gündeme gelen Ümit Özdağ bir adım daha ileri gide..
Filistinli genç dünyayı ayağa kaldıracak! Koronavirüse karşı müthiş buluş
Korona Virüs

Filistinli genç dünyayı ayağa kaldıracak! Koronavirüse karşı müthiş buluş

Dünya koronavirüse çare ararken Lübnan mülteci kamplarındaki Filistinli genç Amir Derviş’ten müthiş bir icat geldi. Derviş, koronavirüse (Ko..
Millete küfreden terzi yamağı kepenkleri indirdi
Gündem

Millete küfreden terzi yamağı kepenkleri indirdi

Türkiye ve Türk milletine yönelik onlarca hakaret ve küfürlü sözleriyle gündemden düşmeyen Barbaros Şansal, Türkiye'deki faaliyetlerini durd..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay