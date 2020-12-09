Sivasspor, Maccabi Tel-Aviv maçı hazırlıklarını tamamladı
SİVAS (AA) - UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. maçında yarın İsrail'in Maccabi Tel-Aviv takımıyla karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre yardımcı antrenör Bülent Albayrak yönetiminde Bloomfield Stadyumu'nda gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.
Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.
Sivasspor idmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.