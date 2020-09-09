Sivasspor ligde ve Avrupa'da ses getirmek istiyor

Sivas, teknik direktörü Rıza Çalımbay yönetiminde Bolu Gerede'de takımının hem yeni sezon hem de Avrupa maçları için hazırlıklarına devam ediyor.

Teknik direktör Çalımbay, AA muhabirine yeni sezondaki hedefleri ve Avrupa kupaları hakkında açıklama yaptı.

Bolu kampının yeni başladığını ve iyi geçtiğini belirten Çalımbay, "Çok iyi çalışıyoruz. Ortam da iyi. Burada transfer edilecek arkadaşlarımız eksik. En az 4-5 tane daha almamız gerekiyor. Oyuncular. İsimleri de belli. Bolu'ya gelmelerini bekliyoruz. ”diye konuştu.

Güzel bir kamp dönemi geçirmelerine rağmen kısa hazırlık süresinin kendilerini zorladığını belirten Çalımbay, şöyle devam etti:

"Çalışma süremiz çok kısa. Bu sene çok sıkı bir lig oynanacak. Avrupa maçlarımız da var. Direkt olarak gruplara katılıyoruz ama birçok maç oynayacağız. Bu nedenle iyi bir takım kurup iyi yapmalıyız. bu süreyi kullanıyorum. Tüm maçları iyi bitirmemiz gerekiyor. Geçtiğimiz sezon bazı eksikliklerden dolayı zorluklar yaşadığımız için gerekli önlemlerimizi aldık. İnşallah bu yıl iyi bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. "

" başarılı olmak için ne gerekiyorsa yapacağız"

Yeni sezonda takımını iyi kurmanın karlı olacağını vurgulayan Çalımbay, "Bilindiği gibi bu yıl 5 oyuncu değiştirme hakkı var. Geniş bir takıma ve çok iyi oyunculara sahip takımlar daha avantajlı olacak. Bu 5 değişikliği çok iyi kullanacaklar.Bunu yapmaya çalışıyoruz Mümkün olduğunca bütçemize göre iyi oyuncular elde etmeye çalışıyoruz, onları alırsak daha başarılı oluruz değerlendirmesinde bulundu.

Ligde başarılı olmalarının yanı sıra Avrupa'da oynayacakları maçların da kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Çalımbay, "Bence Sivasspor için Avrupa kupaları da çok önemli. Sivas'lılar için çok önemli. Bir şeyler yapmamız gerekiyor. Sivasspor Avrupa'da ses getirecek bunun Kolay olmayacağını biliyoruz. Onun için çok iyi hazırlanmamız gerekiyor.Süper Lig, Avrupa Kupası ve Türkiye Kupası'nı başarılı olmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Bundan korktuğum tek şey; geçen sene şampiyonluğumuza bile mal olan sakatlık. Bu konuda yaşadığımız çok sıkıntılar.Umarım yaşamayız.O yüzden antrenmanımızı yapmalıyız ve her şeyin düzgün olmasına özen gösteriyoruz. "ifadelerini kullandı.