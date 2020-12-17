  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Sivasspor kupada Giresunspor'u son dakika golüyle eledi
Spor

Sivasspor kupada Giresunspor'u son dakika golüyle eledi

Süper Lig'de zor günler geçiren 7 maçtır kazanamayan Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda TFF 1. Lig ekibi Giresunspor'u 90+2. dakikada attığı golle 1-0 yendi ve adını son 16'ya yazdırdı.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 20:14:00 -
Sivasspor kupada Giresunspor'u son dakika golüyle eledi

Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Sivasspor ile Giresunspor, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi kırmızı beyazlılar, tek farkla kazandı.

Sivasspor'un ve maçın tek golü 90+2. dakikada Kayode'den geldi.

Sivasspor'da koronavirüs hastalığını atlatan Rıza Çalımbay, bu maçla birlikte görevine döndü. Sivas ekibi aynı zamanda uzun zaman sonra yedek kulübesini doldurma şansı yakaladı.

Süper Lig'de 7 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Sivas ekibi, bu sonuçla birlikte Türkiye Kupası'nda son 16 turuna kaldı. TFF 1. Lig ekibi Giresunspor ise turnuvaya veda etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Beklenmedik gelişme: TSK, rejim kuşatması altındaki gözlem noktalarından çekildi
Dünya

Beklenmedik gelişme: TSK, rejim kuşatması altındaki gözlem noktalarından çekildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), İdlib bölgesinde bulunan tüm gözlem noktalarını tahliye ettiği bildirildi.

Tamamı dışarıdan ithal ediliyordu... Yerli ve milli imkanlarla üretildi
Teknoloji

Tamamı dışarıdan ithal ediliyordu... Yerli ve milli imkanlarla üretildi

Uçaklarda buzlanmayı önleyici püskürtülebilir sıvılara ilişkin 5 yıllık Ar-Ge çalışmalarını tamamlayan Türk firması, tamamı dışarıdan ithal ..
Son seçim anketi sonuçlarını açıkladı! 5 şirketten olay rakamlar
Siyaset

Son seçim anketi sonuçlarını açıkladı! 5 şirketten olay rakamlar

Gazeteci Ali Saydam, Türkiye siyasetine ilişkin yapılan son anketleri gündemine taşıdı. Saydam, 5 anket şirketinin sonuçlarını değerlendirdi..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay