Sivasspor Kopenhag maçı ne zaman saat kaçta? Sivasspor maçı şifresiz kanalda mı?
Sivasspor maçı canlı izle | Sivasspor, UEFA Konfederasyon Ligi play-off turu ilk maçında Danimarka ekibi Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. Peki, Sivasspor Kopenhag maçı ne zaman saat kaçta?
Sivasspor, Avrupa arenasına çıkıyor. Kırmızı-beyazlı ekip Konferans Ligi play-off maçında Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. Peki, Sivasspor maçı hangi kanalda?
Sivasspor Kopenhag maçı ne zaman saat kaçta? Sivasspor maçı şifresiz kanalda mı?
Sivasspor, yarın akşam UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında evinde Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı, Ukrayna Futbol Federasyonundan Mykola Balakin yönetecek. Zorlu mücadele TRT Spor ekranlarından yayımlanacak. Rövanş maçı ise 26 Ağustos’ta oynanacak.