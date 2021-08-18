  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sistani'den İran’a ‘ihanet’ suçlaması: Kabul edilemez bir ihanettir!
Afganistan’daki yaşananları Arap medyası işte böyle gördü!
Ukrayna'dan Afganistan'a askeri uçak
Haiti'deki felakette ölenlerin sayısı 1941'e yükseldi
Spor Sivasspor Kopenhag maçı ne zaman saat kaçta? Sivasspor maçı şifresiz kanalda mı?
Spor

Sivasspor Kopenhag maçı ne zaman saat kaçta? Sivasspor maçı şifresiz kanalda mı?

Sivasspor maçı canlı izle | Sivasspor, UEFA Konfederasyon Ligi play-off turu ilk maçında Danimarka ekibi Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. Peki, Sivasspor Kopenhag maçı ne zaman saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2021-08-18 13:50:00 -
Sivasspor Kopenhag maçı ne zaman saat kaçta? Sivasspor maçı şifresiz kanalda mı?

Sivasspor, Avrupa arenasına çıkıyor. Kırmızı-beyazlı ekip Konferans Ligi play-off maçında Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. Peki, Sivasspor maçı hangi kanalda?

Sivasspor Kopenhag maçı ne zaman saat kaçta? Sivasspor maçı şifresiz kanalda mı?

Sivasspor, yarın akşam UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında evinde Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı, Ukrayna Futbol Federasyonundan Mykola Balakin yönetecek. Zorlu mücadele TRT Spor ekranlarından yayımlanacak. Rövanş maçı ise 26 Ağustos’ta oynanacak.

Fenerbahçe Helsinki maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Fenerbahçe Helsinki maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Spor

Fenerbahçe Helsinki maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay