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Spor Sivasspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Spor

Sivasspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-12-20 15:22:33 -
Sivasspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı.

Ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kampa, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalıştı.

Sivasspor, idmanın ardından uçakla Konya'ya gidecek ve kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini beklemeye başlayacak.

İttifak Holding Konyaspor ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 19.00'da Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Fırat Aydınus görev yapacak.

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