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Spor Sivasspor, Kayode'yi kadrosuna kattı
Spor

Sivasspor, Kayode'yi kadrosuna kattı

Sivasspor, Nijeryalı golcü Olarenwaju Kayode'yi yeniden kiralık olarak kadrosuna kattı. Kayode, kırmızı-beyazlı ekibin Bolu'nun Gerede ilçesindeki kampına katıldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-08 20:12:00 -
Sivasspor, Kayode'yi kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Nijeryalı golcü Olarenwaju Kayode'yi yeniden kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon başında kiralık olarak takıma katılan ve sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki futbolcunun, 2021-2022 sezonunun sonuna kadar kiralanması konusunda Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk Kulübü ile yeniden anlaşmaya varıldı.

Olarenwaju Kayode, kırmızı-beyazlı ekibin Bolu'nun Gerede ilçesindeki kampına katıldı.

Geçen sezon Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 40 maçta forma giyen Kayode, 11 kez gol sevinci yaşadı.​​​​​​​

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