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Spor Sivasspor ilk zaferini kazandı
Spor

Sivasspor ilk zaferini kazandı

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0'lık skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-09-21 22:29:00 -
Sivasspor ilk zaferini kazandı

Süper Lig'in 6. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Sivasspor, Yeni Malatya Stadyumu'nda karşılaştı.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz geçildi.

Karşılaşmanın 70. dakikasında sağ kanattan Fajr'ın yaptığı ortaya ceza sahasında iyi yükselen Goutas kafayla topu filelere gönderdi: 0-1. Maçı Sivasspor 1-0 kazandı.

Süper Lig'de ilk galibiyetini alan Sivasspor puanını 6 yaptı. Üst üste 3. kez yenilen Yeni Malatyaspor ise 6 puanda kaldı.

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