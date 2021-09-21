Sivasspor ilk zaferini kazandı
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0'lık skorla yendi.
Süper Lig'in 6. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Sivasspor, Yeni Malatya Stadyumu'nda karşılaştı.
Mücadelenin ilk yarısı golsüz geçildi.
Karşılaşmanın 70. dakikasında sağ kanattan Fajr'ın yaptığı ortaya ceza sahasında iyi yükselen Goutas kafayla topu filelere gönderdi: 0-1. Maçı Sivasspor 1-0 kazandı.
Süper Lig'de ilk galibiyetini alan Sivasspor puanını 6 yaptı. Üst üste 3. kez yenilen Yeni Malatyaspor ise 6 puanda kaldı.