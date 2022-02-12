  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Sivasspor ile Yeni Malatyaspor 10. randevuda
Spor

Sivasspor ile Yeni Malatyaspor 10. randevuda

DG Sivasspor, Süper Lig’in 25. haftasında sahasında karşılaşacağı Yeni Malatyaspor ile 10. kez rakip olacak.

Yeniakit Publisher
2022-02-12 10:45:00 -
Sivasspor ile Yeni Malatyaspor 10. randevuda

Sivasspor ile Yeni Malatyaspor,  Süper Lig'in 25. haftasında yarın oynanacak olan maçla birlikte 10. defa karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında geride kalan 9 maçın 5'inden Sivasspor, 2'sinden de Yeni Malatyaspor galibiyetle ayrılırken, 2 maç da beraberlikle sona erdi. Sivasspor ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan karşılaşmalarda taraflar 24 kez gol sevinci yaşadı. Sivasspor 9 maçta rakip fileleri 15 kez havalandırırken, kalesinde ise 9 gol gördü.

Sivasspor ve Malatyaspor son olarak bu sezonun ilk yarısında Malatya'da karşılaşmış, maç 1-0 Sivasspor'un üstünlüğü ile sona ermişti.

Sivasspor ile Yeni Malatyaspor arasında Süper Lig'de yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

2017-2018 Sezonu
Sivasspor-Yeni Malatyaspor: 2-0
Yeni Malatyaspor-Sivasspor: 1-0

2018-2019 Sezonu
Yeni Malatyaspor-Sivasspor: 4-4
Sivasspor-Yeni Malatyaspor: 2-0

2019-2020 Sezonu
Yeni Malatyaspor-Sivasspor: 1-3
Sivasspor-Yeni Malatyaspor: 0-1

2020-2021 Sezonu
Yeni Malatyaspor-Sivasspor: 2-2
Sivasspor-Yeni Malatyaspor: 1-0

2021-2022 Sezonu
Yeni Malatyaspor-Sivasspor: 0-1

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay