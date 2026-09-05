Oyun severler çok sevinecek: Apple’nin yeni projesi sızdı

macOS 26.7 sürüm adayında keşfedilen yeni veriler, teknoloji dünyasında dikkat çeken bir gelişmeyi gündeme taşıdı. MacRumors okuyucusu Pdfu tarafından fark edilen kodlar, Apple’ın üzerinde çalıştığı iddia edilen iki farklı Apple oyun kolu modeline işaret ediyor.

Ağustos ayı ortasında yayınlanan ilk sürüm adayı, iPhone’lardan Mac’lere ve yeni ev aksesuarlarına kadar pek çok cihaz için referanslar içeriyordu. Pdfu, bu sürüm adayını detaylıca inceleyerek daha önce gözden kaçan yeni bulgular elde etti.

T6502 VE T1057 KOD ADLI CİHAZLAR

Kodlarda GameController profilleri altında tanımlanan iki donanım, T6502 ve T1057 olarak isimlendiriliyor. Bu cihazların standart bir oyun kontrolcüsünde bulunan D-pad, çift analog çubuk, omuz tuşları, Home ve Menu düğmeleri ile analog tetikleyicilere sahip olduğu görülüyor.

İki cihaz arasındaki en temel fark ise sensör donanımlarında ortaya çıkıyor. T1057 modeli ivmeölçer ve jiroskop desteği sunarken, T6502 modelinde bu sensörler yer almıyor.

Kodlar içerisinde her bir cihaz için özel donanım eklentilerinin bulunması, bunların sadece yer tutucu kodlar değil, gerçek cihazlar olabileceği ihtimalini güçlendiriyor. Apple’ın bu donanımları oyun kontrolcüsü desteğini test etmek amacıyla kullanıyor olması da bir diğer seçenek olarak değerlendiriliyor.

Şirket, bu referansları macOS 26.7’nin ikinci sürüm adayında tamamen kaldırdı. Bu durum, söz konusu donanımların geleceği hakkında belirsizlik yaratmaya devam ediyor.

APPLE OYUN DÜNYASINA MI GİRİYOR?

Apple, geçmişte oyun kontrolcüsü üretme konusunda birçok fırsata sahip olmasına rağmen bu alana adım atmadı. Apple TV’nin piyasaya sürülmesi, Apple Arcade’in çıkışı veya Vision Pro’nun tanıtımı gibi dönemlerde kendi kontrolcüsünü geliştirmek yerine üçüncü taraf cihazlara destek vermeyi tercih etti.

Apple’ın oyun dünyasındaki stratejisi, genellikle donanım üretmek yerine mevcut ekosistemi genişletmek üzerine kurulu oldu. Bu nedenle, kendi kontrolcüsünü üretmek şirketin alışılagelmiş iş yapış biçiminden oldukça farklı bir adım olacaktır.

2015 yılında Apple TV oyunlarının Siri Remote’u kontrolcü olarak kullanmasını zorunlu kılmış, ancak bu karardan kısa süre sonra vazgeçmişti. Vision Pro tarafında ise şirket, kendi kontrolcüsünü tasarlamak yerine Sony ile iş birliği yaparak PlayStation VR2 Sense kontrolcülerini desteklemeyi seçti.

Günümüzde Xbox, PlayStation ve Nintendo gibi konsol üreticileri, kontrolcü ergonomisi konusunda oldukça ileri bir noktada bulunuyor. Apple’ın bir oyun kolu geliştirmesi durumunda, Find My desteği veya cihazlar arası anlık eşleşme gibi özellikler rakiplerinden ayrışmasını sağlayabilir.

Birçok kullanıcı halihazırda Xbox veya PlayStation kontrolcülerini bilgisayarlarında ve mobil cihazlarında kullanmaya alışkın. Apple’ın bu alana girmesi, kullanıcıların oyun oynama alışkanlıklarını kökten değiştirebilir.

Bu kodların sadece dahili test donanımlarına mı yoksa piyasaya çıkacak gerçek ürünlere mi ait olduğu henüz netlik kazanmadı. Tüm referanslar, GitHub üzerindeki blacktop/ipsw-diffs dosyalarında ve Pdfu’nun forum paylaşımlarında detaylıca görülebiliyor.