Sivasspor-Gaziantep FK maç sonucu:
Süper Lig'in 1.haftasında Sivasspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Futbolseverler maçın sonucunu araştırmaya başladı. Peki, Sivasspor-Gaziantep FK maçı ne oldu?
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Süper Lig'in 1.haftasında Sivasspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Peki, maç kaç kaç bitti?
Demir Grup Sivasspor ile Gaziantep FK arasında oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi.
9. dakikada Kerem Atakan Kesgin'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Yatabare'nin sert vuruşunda, kaleci Günay Güvenç topu güçlükle çeldi.
22. dakikada Markovic'in ceza sahası dışında düşürülmesi sonucu kazanılan serbest vuruşu kullanan Maxim, topu kaleci Muammer Yıldırım'ın solundan ağlara gönderdi: 0-1.
36. dakikada Kerem Atakan Kesgin'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Goutas'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Gaziantep FK'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
53. dakikada Gradel'in sol kanattan ortasında ceza sahası içindeki Yatabare'nin kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
61. dakikada Gradel'in sol kanattan ortasında Yatabare topun gelişine sert vurdu. Kaleci Günay Güvenç topu güçlükle çeldi.
62. dakikada Sivasspor penaltı kazandı.
64. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Gradel'in vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.
Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.