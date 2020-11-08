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Spor Sivasspor Galatasaray maçı sonucu | Sivasspor Galatasaray maçı kaç kaç
Spor

Sivasspor Galatasaray maçı sonucu | Sivasspor Galatasaray maçı kaç kaç

Sivasspor Galatasay maçı skoru | Süper Lig’de 8. hafta Sivasspor Galatasaray maçıyla sona erecek. Futbolseveler Sivasspor Galatasaray maçı sonucunu araştırmaya başladı. Peki, Sivasspor Galatasaray maçı kaç kaç bitti?

Yeniakit Publisher
2020-11-08 20:13:00 - 2020-11-08 20:39:08
Sivasspor Galatasaray maçı sonucu | Sivasspor Galatasaray maçı kaç kaç

Sivasspor Galatasaray maçı ile Süper Lig’de 8. hafta sona erecek. Futbolseverler mücadelenin sonucunu araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray maçı kaç kaç bitti?

Sivasspor Galatasaray maçı sonucu | Sivasspor Galatasaray maçı kaç kaç

Sivasspor Galatasaray mücadelesi 8 Kasım Pazartesi saat 19.00’da başladı. Mücadele Galatasaray’ın 2-1’lik üstünlüğü ile devam ediyor.

SİVASSPOR: Samassa, Marcelo, Caner, Samba, Uğur, Robin Yalçın, Hakan, Fajr, Yatabare, Gradel, Kayode

GALATASARAY: Okan Koçuk, Omar, Marcao, Luyindama, Emre Taşdemir, Belhanda, Arda Turan, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Babel, Feghouli

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