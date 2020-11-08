Sivasspor Galatasaray maçı sonucu | Sivasspor Galatasaray maçı kaç kaç
Sivasspor Galatasay maçı skoru | Süper Lig’de 8. hafta Sivasspor Galatasaray maçıyla sona erecek. Futbolseveler Sivasspor Galatasaray maçı sonucunu araştırmaya başladı. Peki, Sivasspor Galatasaray maçı kaç kaç bitti?
Sivasspor Galatasaray maçı ile Süper Lig’de 8. hafta sona erecek. Futbolseverler mücadelenin sonucunu araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray maçı kaç kaç bitti?
Sivasspor Galatasaray maçı sonucu | Sivasspor Galatasaray maçı kaç kaç
Sivasspor Galatasaray mücadelesi 8 Kasım Pazartesi saat 19.00’da başladı. Mücadele Galatasaray’ın 2-1’lik üstünlüğü ile devam ediyor.
SİVASSPOR: Samassa, Marcelo, Caner, Samba, Uğur, Robin Yalçın, Hakan, Fajr, Yatabare, Gradel, Kayode
GALATASARAY: Okan Koçuk, Omar, Marcao, Luyindama, Emre Taşdemir, Belhanda, Arda Turan, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Babel, Feghouli