  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Sivasspor deplasmanda kaybetmiyor
Spor

Sivasspor deplasmanda kaybetmiyor

Yeniakit Publisher
2020-11-03 10:22:26 -
Sivasspor deplasmanda kaybetmiyor

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de bu sezon deplasmandaki üçüncü maçından da puanla ayrıldı.

Süper Lig'in 4. haftasını bay geçen kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan periyotta iç saha ve deplasmanda 3'er maça çıktı.

İç sahada oynadığı karşılaşmalarda henüz galibiyet sevinci yaşayamayan Sivas temsilcisi, deplasmanda oynadığı 3 maçtan ikisini kazandı, bir karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı.

Bu sezonun ilk deplasmanında ligin 2. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup etmeyi başaran Sivasspor, 5. haftada ise dış sahada Hes Kablo Kayserispor'u 3-1 yendi.

Ligin 7. haftasında Hatay deplasmanında dün Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, bu sezon deplasmandaki yenilmezlik serisini sürdürdü.

Sivasspor, dış sahada 7 puan toplarken, bu kulvarda rakip fileleri 6 kez havalandırdı, kalesinde ise 3 gol gördü.

Kırmızı-beyazlılar evinde oynadığı karşılaşmalarda ise Aytemiz Alanyaspor ve Çaykur Rizespor'a 2-0 yenildi, MKE Ankaragücü ile golsüz berabere kaldı. Sivas temsilcisi iç sahadaki 3 maçında galibiyet ve gol sevinci yaşayamadı.

Kırmızı-beyazlı ekipte Max Gradel 2 kez, Arouna Kone, Ziya Erdal, Mustapha Yatabare ve Faycal Fajr de birer kez gol sevinci yaşayan isimler oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan ölen ismi açıkladı
Dünya

Ermenistan ölen ismi açıkladı

Ermenistan yönetimi, Azerbaycan'ın İHA saldırısında işgal altındaki Dağlık Karabağ'ın sözde savunma bakan yardımcısı albay Arthur Sarkisyan'..
Trump'tan seçimlere saatler kala olay açıklama!
Dünya

Trump'tan seçimlere saatler kala olay açıklama!

ABD Başkanı Donald Trump, yarın yapılacak ABD Başkanlık seçimlerinde anketlerin doğruyu yansıtmadığını ifade etti ve “Yine de kazanacağız” d..
Validen korkutan koronavirüs açıklaması: Yoğun bakımlarımız doldu, doktorlar...
Gündem

Validen korkutan koronavirüs açıklaması: Yoğun bakımlarımız doldu, doktorlar...

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, kentteki koronavirüs vakalarının çok yüksek rakamlara ulaştığını belirtti. Vali Bilgin, "Açıkça söylüyorum, ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay