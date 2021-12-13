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Spor Sivasspor coştu bir kere!
Spor

Sivasspor coştu bir kere!

Galatasaray müsabakasını 1-0 kazanan DG Sivasspor, bu sezonki beşinci galibiyetini elde etti.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 20:51:00 -
Sivasspor coştu bir kere!

Galatasaray müsabakasını 1-0 kazanan DG Sivasspor, bu sezonki beşinci galibiyetini elde etti. 

Sivasspor, Süper Lig’in 16. haftasında Galatasaray’ı ağırladı. Sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, bu sezon ligde beşinci kez 3 puan sevinci yaşamış oldu. Yiğidolar, geride kalan karşılaşmalarda 4 mağlubiyet ve 7 beraberlik elde etti.
Sivasspor, ligin altıncı haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 1-0 yenerken, yedinci haftada da sahasında Karagümrük'ü 4-0 mağlup etmişti. Kırmızı-beyazlılar, on dördüncü haftada Hatayspor’u 4-0 yenerken, on beşinci haftada da Alanyaspor’u 1-0 mağlup etmişti.
Kırmızı-beyazlı takım, gelecek hafta deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

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