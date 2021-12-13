Sivasspor coştu bir kere!

Galatasaray müsabakasını 1-0 kazanan DG Sivasspor, bu sezonki beşinci galibiyetini elde etti.

Sivasspor, Süper Lig’in 16. haftasında Galatasaray’ı ağırladı. Sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, bu sezon ligde beşinci kez 3 puan sevinci yaşamış oldu. Yiğidolar, geride kalan karşılaşmalarda 4 mağlubiyet ve 7 beraberlik elde etti.

Sivasspor, ligin altıncı haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 1-0 yenerken, yedinci haftada da sahasında Karagümrük'ü 4-0 mağlup etmişti. Kırmızı-beyazlılar, on dördüncü haftada Hatayspor’u 4-0 yenerken, on beşinci haftada da Alanyaspor’u 1-0 mağlup etmişti.

Kırmızı-beyazlı takım, gelecek hafta deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.



