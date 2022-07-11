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Spor Sivasspor bombayı patlatıyor! İmza an meselesi...
Spor

Sivasspor bombayı patlatıyor! İmza an meselesi...

Avrupa'da başarı hedefleyen Yiğidolar, transferde gaza bastı. Kırmızı-Beyazlılar, son olarak Atromitos forması giyen Yunan orta saha oyuncusu Charis Charisis'le her konuda anlaştı. İmzalar artık an meselesi.

Yeniakit Publisher
2022-07-11 13:06:00 -
Sivasspor bombayı patlatıyor! İmza an meselesi...

 

Avrupa'da başarı hedefleyen Yiğidolar, transferde gaza bastı. Kırmızı-Beyazlılar, son olarak Atromitos forması giyen Yunan orta saha oyuncusu Charis Charisis'le her konuda anlaştı. İmzalar artık an meselesi.

Sivasspor yeni sezon öncesi hazırlıklarına Bolu'da devam ederken, bir yandan da transferde yoğun bir süreç yaşanıyor. Gündeminde Galatasaray'daki Aytaç Kara ve Emre Kılınç gibi isimler bulunan Kırmızı-Beyazlılar, takımı güçlendirmek adına yabancı takviyelere de devam ediyor. Son olarak forvete Polonya'dan Angielski'yi getiren kulüp, orta sahayı da komşuda buldu. Yunanistan Ligi ekiplerinden Atromitos forması giyen Charis Charisis'le her konuda anlaşmaya varıldı. Oyuncunun transferinin açıklanması için ise tek bir engel kaldı. Charisis'i ikna eden, menajeriyle de el sıkışan Yiğidolar, oyuncunun kulübüyle de bonservis konusunda anlaştı.

Tek pürüz kaldı

Ancak ödeme konusunda küçük bir pürüz var. Sivasspor bonservis ödemesini 2 taksit halinde yapmak isterken, Yunan temsilcisi ise peşin ödeme talep ediyor. Taraflar son kez bir araya gelip bu konuyu da çözüme kavuşturduktan sonra imzaların atılması bekleniyor.


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