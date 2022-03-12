Sivasspor, Adana'da 3 puan arayacak

Adana Demirspor ile Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın oynanacak olan maçla birlikte 2. defa karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki rekabette geride kalan 1 mücadelede 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

İki takım en son Süper Lig´de bu sezonunun ilk devresinde Sivas'ta karşılaşmış, maç 1-1 sona ermişti.

Çağdaş Altay yönetecek

Adana Demirspor ile Sivasspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek. Altay'ın yardımcılıklarını Kamil Çetin ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak.

Erdoğan kart sınırında!

Müsabaka öncesi Sivasspor'da 1 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Kırmızı-beyazlılarda orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt, Adana maçında sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Altay karşılaşmasında görev yapamayacak.