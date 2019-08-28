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Sivaslı karateciler Rize’den dereceyle döndü

WKF Dünya Karate Federasyonu ve Türkiye Karate Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan “Uluslararası Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası” sona erdi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:27
Sivaslı karateciler Rize’den dereceyle döndü

WKF Dünya Karate Federasyonu ve Türkiye Karate Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan “Uluslararası Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası” sona erdi. Şampiyonaya Sivas’ı temsilen katılan sporcular 3 madalya kazandı.


Rize’de yapılan heyecan dolu şampiyonaya 9 ülkeden toplam bin 488 sporcu katılarak kıyasıya rekabet etti. Uluslararası Karate Şampiyonası’nda milli takım adına antrenör Mahmut Gümüşsay yönetiminde yarışan Sivaslı sporcular, 3 madalya ile dönmeyi başardı.


Sivas Belediyespor Kulübü sporcularından ümit bayanlar +54 kiloda İlknur İmece, tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu ve altın madalyayı kazandı. Sivas Gençlikspor Kulübü sporcularından genç erkekler 55 kiloda Milli Takım adına yarışan Sivaslı sporcu Oğuzhan Ada ise,tatamidealtın madalyayı kaptı. Sivas Belediyespor Kulübü sporcularından yıldız bayanlar 39 kiloda Milli Takım adına yarışan Sılanur Ayoğlu’da heyecan dolu şampiyonada final yaparak ikinci oldu.


Karate İl Temsilcisi Oğuz Ökten ise, Sivas’a derecelerle dönen sporcuları tebrik ederek, Sivas Karate ailesi olarak gurur duyduklarını söyledi

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:27
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