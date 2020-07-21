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Ekonomi

Sivas'ın hedefi yemeklik patates üretiminde ilk üçte yer almak

Sivas Valisi Salih Ayhan: - "Tohumluk patateste 30 bin dekar alanda ekim gerçekleştiriliyor. 50'ye yakın patates çeşidinin olduğu Sivas, tohumluk patates üretiminde ve kalitede birinci sırada, yemeklik patates üretiminde ise ilk 10 içerisinde yer almaktadır" - "Önümüzdeki yıllarda yemeklik patates üretiminde de ilk üçte yer almayı hedefliyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-07-21 13:53:14 -
Sivas'ın hedefi yemeklik patates üretiminde ilk üçte yer almak

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan, tohumluk patates üretiminde Türkiye'de birinci sırada yer alan Sivas'ın yemeklik patateste de hedefinin ilk üç olduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ayhan, Kangal ilçesine bağlı Mancılık köyünü ziyaret ederek, Hakan Gıda ve Tohumculuk AŞ'nin 600 dönümlük patates tarlasında incelemede bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız’dan bilgi alan Vali Ayhan, çiftçilerin bilgiyle toprağı suyla buluşturduğu zaman bu bölgenin makus kaderinin değişeceğini aktardı.

“Üreten Çiftçi Gelişen Sivas Projesi" ile tarımsal projelerde büyük ivme yakalandığını ifade eden Ayhan, özellikle patates üretiminde Sivas’ın iyi bir noktada olduğunu vurguladı.

Toprak kalitesinin ürüne de yansıdığını belirten Vali Ayhan, şunları kaydetti:

“Tohumluk patateste 30 bin dekar alanda ekim gerçekleştiriliyor. 50'ye yakın patates çeşidinin olduğu Sivas, tohumluk patates üretiminde ve kalitede birinci sırada, yemeklik patates üretiminde ise ilk 10 içerisinde yer almaktadır. Önümüzdeki yıllarda yemeklik patates üretiminde de ilk üçte yer almayı hedefliyoruz. Bu toprakları ekeceğiz, üretimde de istediğimiz seviyeye ulaşacağız. İlimize son 15 yılda çok sayıda baraj yapıldı, teknolojik altyapılarla birlikte ürün çeşitliği de arttı. Tarımın gelişmesine katkı sağlayan, emek veren herkese teşekkür ediyorum. Sivas her alanda büyümeye ve üretmeye devam edecek.”

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