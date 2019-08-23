0553 313 94 23

’Sivas’ın Gözü Kulağı’ İsimli İha-0 Eğitimi Gerçekleştirildi

Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Sivas Orman İşletme Müdürlüğünde T.

23 Ağustos 2019 Cuma 16:09
’Sivas’ın Gözü Kulağı’ İsimli İha-0 Eğitimi Gerçekleştirildi

Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Sivas Orman İşletme Müdürlüğünde T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Orta Anadolu Kalkınma Ajansının (ORAN) desteklediği ’Sivas’ın Gözü Kulağı’ başlıklı eğitim gerçekleştirildi.


Gerçekleştirilen toplam 24 saatlik eğitimde İnsansız Hava Aracı (İHA-0) kullanımı hakkında teorik ve bütün katılımcılara ayrı uygulamalı temel bilgiler verildi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tamer Savaş tarafından verilen eğitim sonucunda 13 işletme müdürlüğü personeline İnsansız Havas Aracı Ticari Pilot Sertifikası ve katılım belgeleri eğitimin sonunda takdim edilerek program tamamlandı.


Ormancılık çalışmalarında ağaçlandırma, silvikültür, yangın yönetimi gibi zamandan ve personelden tasarruf sağlayacak bu eğitimle kurum personelin kişisel ve teknik becerisi artırıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 16:09
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Van’da yaralı kuşlar tedavi altına alındı
    1. Van’da yaralı kuşlar tedavi altına..
    2. Elazığ’da eşyasız evde yaşayan aileye..
    3. Türk inşaat sektörü Irak pazarına..
    4. Bolu’da hafif ticari araç tıra..
    5. Tenis yaz okulu tam gaz
    6. Bangladeş'teki dang humması salgını
    7. YÖK'ten "Mardin Artuklu Üniversitesi..
    8. Özel sektör doğal afetlerde sorumluluk..
    9. ABD savaş gemisi Tayvan Boğazı'ndan..
    10. Taraftarlar bando eşliğinde maça davet..
    11. (Özel) 40 kişinin alınacağı BESYO..
    12. AK Parti Sözcüsü Çelik: "7. Olağan..
    13. Rus istihbaratından DEAŞ’ın hücre..
    14. Edremit Gençlik Merkezi liderlerinden..
    15. ABD askerlerine bombalı saldırı!
    16. FETÖ'nün üst düzey yöneticisi yakalandı!
    17. Gaziantep Beylerbeyi mahallesi 666..
    18. Engelli ve yaşlı kadının yol mutluluğu
    19. Uşak'ta organ bağışı
    20. Süper Lig'in efsane takımında haciz..
    21. Yeni Malatyaspor Trabzon'dan puanla..
    22. Kılıçdaroğlu Manyas’ta vatandaşlara..
    23. Libya'da Hafter güçlerinden 17 kişi..
    24. Akyurt’ta rekor mantar üretimi
    25. Sözleşmesiz domates eken üretici hayal..
    26. Yunusemre Belediyespor, Algu’yu..
    27. Tüm cilt tipleri için gerginlik..
    28. Muğla’da deniz ve kıyılar koruma..
    29. 10 Burda AVM’ye ödül
    30. Veteriner Hekim Deniz Eteke; “Erkek..
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    "Somut delil gösteriyoruz" dedi, Cumhurbaşkanlığına seslendi: Bu gidişat iyi gidişat değil!
    "Somut delil gösteriyoruz" dedi, Cumhurbaşkanlığına seslendi: Bu gidişat iyi gidişat değil!
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    Ekrem İmamoğlu nişanlı çifti düğüne 15 gün kala işten çıkardı
    Ekrem İmamoğlu nişanlı çifti düğüne 15 gün kala işten çıkardı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar