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Gündem Sivas'a müjde, Karamollaoğlu'na kötü haber!
Gündem

Sivas'a müjde, Karamollaoğlu'na kötü haber!

Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) projesi kapsamında Yozgat'ın Yerköy ilçesi ile Sivas arasında 25 Ekim'den itibaren test sürüşleri yapılacak. Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, güzergah yakınlarında bulunan vatandaşların dikkatli olması istendi. Öte yandan Sivas'a verilen hızlı tren müjdesi, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun sözlerini hatırlattı.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 19:59:00 -
Sivas'a müjde, Karamollaoğlu'na kötü haber!

Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, güzergah üzerinde bulunan vatandaşların dikkatli olması istenerek, "Yerköy- Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi Üstyapı ve Elektromekanik İşleri Yapım İşi kapsamında yer alan Yerköy- Sivas YHT Projesi'nin hedeflenen, planlanan ve istenen tarihte tamamlanabilmesi için iletim, imalat, ulaşım ve kontrol hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanmasını teminen 25 Ekim tarihinde saat 08.00'den itibaren Yerköy- Yozgat-Sorgun- Akdağmadeni- Yıldızeli ve Sivas arasında 25 kv enerji ile 25 Ekim'den itibaren tren testlerine başlanacaktır. Belirtilen güzergahta vatandaşlarımızın can ve mal kaybına uğramamaları için tren hattına yaklaşmak, katener hattının altında dolaşmak, iletken kablolara dokunmak ve elektrik direklerine tırmanmak yasaktır" denildi.

Karamollaoğlu: Hızlı tren göçü hızlandırır

Öte yandan bu müjde, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı sırasında Sivas'ta gerçekleştirdiği mitingi hatırlattı.

Sivas'ta yapımı devam eden hızlı trenin hizmet olmadığını, göçü hızlandıracağını söyleyen Karamollaoğlu, "Biz Sivas'a o kadar sahip çıktık ki şimdi hızlı treni getiriyoruz diyorlar. Ya mübarek hızlı trenin Sivas'a getireceği bir fayda demeyelim de kolaylık diyelim. Nedir o? Göçü hızlandıracak. Adam otobüsle gidip sıkıntı çekeceğine trene binip İstanbul'a biraz daha hızlı gidecek. Bu hizmet değil. Biz hızlı tren yapılsın demiyoruz. Ben bunu dedim ya yarın bazı malum televizyon kanalları 'Şuna bak hızlı treni bile Sivas'a çok gördü derler. Rabbim size akıl fikir versin" ifadesini kullanmıştı.

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