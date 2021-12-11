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Spor Sivas Valisi, Galatasaray maçı öncesi futbolculara sürpriz yaptı
Spor

Sivas Valisi, Galatasaray maçı öncesi futbolculara sürpriz yaptı

Sivas Valisi Salih Ayhan, Galatasaray maçı öncesi Sivassporlu futbolcuları antrenmanda ziyaret ederek baklava ikramında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 16:28:00 -
Sivas Valisi, Galatasaray maçı öncesi futbolculara sürpriz yaptı

Sivas Valisi Salih Ayhan, Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Demir Grup Sivasspor'da futbolcuları antrenmanda ziyaret ederek baklava ikramında bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ilk olarak tesislerde kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz ve yöneticilerle bir araya gelen Ayhan, son haftalarda alınan sonuçların yüzleri güldürdüğünü, pazartesi günü oynanacak Galatasaray maçında "Minik Yiğidolar" ile takımı destekleyeceklerini belirtti.

Ayhan, daha sonra maçın hazırlıklarını sürdüren futbolcuları antrenman sahasında ziyaret etti.

Burada futbolculara başarılar dileyen Ayhan, baklava ikramında bulundu.

Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında 13 Aralık Pazartesi günü saat 18.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

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