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Sivas Valisi Ayhan, küçük çocuğun muhabbet kuşu isteğini yerine getirdi

Yeniakit Publisher
2020-05-05 21:15:43 -
Sivas Valisi Ayhan, küçük çocuğun muhabbet kuşu isteğini yerine getirdi

SİVAS (AA) - Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan 13 yaşındaki Enes Doğan'ın muhabbet kuşu talebi, Sivas Valisi Salih Ayhan tarafından karşılandı.

Karşıyaka Mahallesi'nde ailesi ile yaşayan 27 Haziran Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Enes Doğan, Sivas Valisi Salih Ayhan'a sosyal medya hesabından ulaşarak Kovid-19 tedbirleri kapsamında evden çıkamadığını bildirdi.

Küçük çocuğun muhabbet kuşu istediğini belirten Vali Ayhan, "Sevgili Enes, iletişim bilgilerini özelden atarsan senin isteğini ve ısrarını karşılıksız bırakmayalım. Hem hayvanları hem de ders çalışmayı sevdiğin için seni tebrik ediyorum. En kısa zamanda sevimli arkadaşını göndereceğim. Ailene selamlar, sağlıklı günler." cevabını verdi.

Vali Ayhan'ın talimatıyla küçük çocuğun evine muhabbet kuşu gönderildi.


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