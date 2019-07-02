Sivas mazlumları adalet bekliyor

Hakkı Bilir İstanbul

Sivas olaylarının 26. yıl dönümünde, haksız yere zindanlara atılan Müslümanların üzerindeki kara bulutlar halen dağıtılmadı. Milliyetçi-muhafazakar bir ilin bütün hassasiyetlerini hiçe sayan bir güruhun çıkardığı olaylar neticesinde gözaltına alınan mazlumlar, uydurma delil ve yargılamalarla zindanlara atıldı.

26 yıllık zulüm

26 yıl boyunca haksız yere zindanlarda tutulan Müslümanların, ‘yeniden yargılanma’ talepleri ise sürekli görmezden gelindi. Yüzlerce dava çeşitli sebeplerle düşürülürken, tekrardan yargılama için onlarca sebep olan Sivas davası sanıkları, yeniden hakim karşısına çıkartılmadı. Konu ile ilgili Akit’e konuşan mağdur yakınları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Abduhamit Gül’e seslenerek, yeniden yargılanmanın önünün açılmasını istedi.

Sivas Davası mazlumlarından 85 yaşındaki Ahmet Turan Kılıç’ın oğlu Necdet Kılıç, bütün mazlumlar adına adalet istediğini belirterek, şunları dile getirdi:

Devlet büyüklerinden yardım bekliyoruz

“26 yıl geçti halen içerde mazlumlar suçsuz yere yatıyor. Suçsuz insanlar intikam hissiyle zindanlara atıldı. İftiralarla mesnetsiz ithamlarla ceza almalarını sağladılar. Netice de 26 yıl geçti” dedi. Babasının 85 yaşında olduğunu kaydeden Kılıç, “Babam 85 yaşına geldi. İhtiyaçlarını tek başına karşılayamadığı halde halen cezaevinde tutuluyor. Ben sadece babam için de konuşmuyorum. Birçok mazlum var. Bu hukuksuzlukların son bulmasını istiyoruz.” Devlet büyüklerinden yardım beklediklerini vurgulayan Kılıç, “Biz bu hukuksuzlukların son bulmasını istiyoruz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’den yardım bekliyoruz. Yeniden ve adil bir yargılanmayla suçsuz oldukları anlaşılacaktır. Bu dram artık son bulsun” dedi.

Sivas Davası tutuklularından Erkan Çetintaş’ın ablası Aynur Çetintaş ise suçsuz yere insanların zindanlara atıldığını kaydederek, şunları ifade etti:

Af değil yeniden yargılama istiyoruz

“Bizim hiçbir değerimiz yokmuş onu anladık. Adeta unutulduk. Kardeşim suçsuz yere içerde yatıyor. Garibanların çocukları, kendilerini savunmayanların evlatları iftiralarla zindanlara tıkıldı. 26 senedir suçsuz yere yatılıyormuş. Bunu da anlamış olduk. Artık bu dramın son bulmasını umuyoruz. Bizim adalet bekleyişimiz halen sürüyor. Biz hiç ümidimizi yitirmedik. Ne olacak bilmiyoruz ama bekliyoruz. Biz af istemiyoruz. Pat diye çıkartılsınlar demiyoruz. Yeniden yargılayın açığa çıksın suçsuz oldukları. Beklentimiz de temennimiz de bu.”