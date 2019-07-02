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Sivas mazlumları adalet bekliyor

Bugün, Müslümanların üzerine kara basan gibi çökülen Sivas olaylarının 26. yıl dönümü. Karanlık bir elin sahnelediği kirli bir oyunun kurbanı olan mağdurların ‘adalet’ çığlığı ise halen yankısını bulmadı. Akit gazetesi, 26 yıldır çile çeken Sivas mağduru yakınlarıyla konuştu.

02 Temmuz 2019 Salı 09:14
Sivas mazlumları adalet bekliyor

 Hakkı Bilir  İstanbul 

Sivas olaylarının 26. yıl dönümünde, haksız yere zindanlara atılan Müslümanların üzerindeki kara bulutlar halen dağıtılmadı. Milliyetçi-muhafazakar bir ilin bütün hassasiyetlerini hiçe sayan bir güruhun çıkardığı olaylar neticesinde gözaltına alınan mazlumlar, uydurma delil ve yargılamalarla zindanlara atıldı.

26 yıllık zulüm

26 yıl boyunca haksız yere zindanlarda tutulan Müslümanların, ‘yeniden yargılanma’ talepleri ise sürekli görmezden gelindi. Yüzlerce dava çeşitli sebeplerle düşürülürken, tekrardan yargılama için onlarca sebep olan Sivas davası sanıkları, yeniden hakim karşısına çıkartılmadı. Konu ile ilgili Akit’e konuşan mağdur yakınları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Abduhamit Gül’e seslenerek, yeniden yargılanmanın önünün açılmasını istedi.

Sivas Davası mazlumlarından 85 yaşındaki Ahmet Turan Kılıç’ın oğlu Necdet Kılıç, bütün mazlumlar adına adalet istediğini belirterek, şunları dile getirdi:

Devlet büyüklerinden yardım bekliyoruz

26 yıl geçti halen içerde mazlumlar suçsuz yere yatıyor. Suçsuz insanlar intikam hissiyle zindanlara atıldı. İftiralarla mesnetsiz ithamlarla ceza almalarını sağladılar. Netice de 26 yıl geçti” dedi. Babasının 85 yaşında olduğunu kaydeden Kılıç, “Babam 85 yaşına geldi. İhtiyaçlarını tek başına karşılayamadığı halde halen cezaevinde tutuluyor. Ben sadece babam için de konuşmuyorum. Birçok mazlum var. Bu hukuksuzlukların son bulmasını istiyoruz.”  Devlet büyüklerinden yardım beklediklerini vurgulayan Kılıç, “Biz bu hukuksuzlukların son bulmasını istiyoruz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’den yardım bekliyoruz. Yeniden ve adil bir yargılanmayla suçsuz oldukları anlaşılacaktır. Bu dram artık son bulsun” dedi. 

Sivas Davası tutuklularından Erkan Çetintaş’ın ablası Aynur Çetintaş ise suçsuz yere insanların zindanlara atıldığını kaydederek, şunları ifade etti:

Af değil yeniden yargılama istiyoruz

Bizim hiçbir değerimiz yokmuş onu anladık. Adeta unutulduk. Kardeşim suçsuz yere içerde yatıyor. Garibanların çocukları, kendilerini savunmayanların evlatları iftiralarla zindanlara tıkıldı. 26 senedir suçsuz yere yatılıyormuş. Bunu da anlamış olduk. Artık bu dramın son bulmasını umuyoruz. Bizim adalet bekleyişimiz halen sürüyor. Biz hiç ümidimizi yitirmedik. Ne olacak bilmiyoruz ama bekliyoruz. Biz af istemiyoruz. Pat diye çıkartılsınlar demiyoruz. Yeniden yargılayın açığa çıksın suçsuz oldukları. Beklentimiz de temennimiz de bu.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 09:14
  1. İstanbul
  2. Sivas olayları
  3. Müslümanlar
  4. Sivas davası sanıkları
  5. Akit
  6. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
  7. Adalet Bakanı Abduhamit Gül
  8. Sivas Davası mazlumları
  9. Ahmet Turan Kılıç
  10. Necdet Kılıç
  11. Sivas Davası tutuklularından Erkan Çetintaş
  12. Aynur Çetintaş

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  • Osmanli Kürdü Osmanli Kürdü 12 dk önce
    Insallah sesinizi baskomutanim duyacaktir gec bile kalindi aslinda sanardimki baskomutanim yönetminde böyle Tür haksizliklar cözüp aciga cikmistir Lakin görüyoruzki daha 2019 haksiz yere yatan 36 insanimiz var ömürleri giti kimsenin vicdani sizlamiyormu Ben 3 Sana yarim Bana cok uzun geldi Lakin 26 seine ne demek aklim gidiyor düsündükce Allah askina kimse duymazmi sesimizi kimse sevab islemek istemezmi kimse ayle askiyla yanan mazluma elinden tutmak istemezmi bakin bu Tür olaylar hala yasaniyorsa Bence suriyede savasa hic gerek yok once türk halki vicdaninla olan savasi yapsin ve bu 36 mahkumu cikarsin derhal böyle Tür olaylar biterse o Zaman dis sorunlara yoneliriz ama isimiz cok 36 mazluma ses Kalem olacagiz evelallah biz müslüman evladi olarak baska müslümanlarin zulüm cektigi vatanimizda nefes almak haram acil vatanimizi bu rezilikte. Temizlemek sart bu insanlari salin yaziktir günahtir Allahim Senin ümmetin sivasda iftiraya ugrada 26 haklari yendi Sen bir an önce devlet erkanlarimizin gözlerini aydinlat ve bu mazlumlarin özgürlüne yardim Amin.... Acil büyüklerimizden adalet istiyoruz. Hak yerini bulsun 36 kisnin ahi var aksi takdirde devletimiz huzursuzluk bitmez bir yerden bu mazlumlardan baslanmasini temeni ederim insallah sesimizi duyan bur müslüman evladi olacaktir imza kampanyasi sart oldu 26 sene Allahdan korkun cok ama cok üzgünüm
  • Mahmut OzMahmut Oz17 dk önce
    Sizinde arkasina saklanacaginiz kamalist rejimin aga babasi yada derin iliskileriniz olsaydi hic icerde yatarmiydiniz? Bak ergenekoncu cetelere agirlastirilmis muebbetle yargilandiklari davalarin hepsinden berat ettirilip disari cikarildilar ama sizler kendi Ulkesinde parya muamelesi yapilan dayisiz,kimsesiz gariban Muslumanlarsiniz ve kamalist ilkelere bagli olan yarginin sizi gorecek ne gozu nede niyeti var. Bu durumda malesef yine size dar agaci,namerde nar agaci dusuyor vesselam.
  • M.EdipM.Edip17 dk önce
    Yani zulüm 1923 den beri devam ediyor kısaca.
  • EdipEdip36 dk önce
    Bu davayı da Ergenekon davasiyla birleştirsinler bakın nasıl tekrar yargılanıp çıkıyorlar.Mesele 17 seneden beri iktidarı elinde tutan" iktidarın"Müslüman kesime gelince muktedir olamaması degil midir?Her sıkıntıda meydana çıkan ve ölümüne savunan ve her zaman her yerde vefakar olan Anadolu musluman halkının evlatları maalesef görmezden gelinir Başkan tarafından.Bugune kadar ne Fetonun elebaşlarınanede her türlü zulmün altında imzaları bulunan kemalistlere dokunulmamıstir.Durum çok acı ve açıktır Fazla söze gerek yok

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