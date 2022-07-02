Sivas mağdurlarına adalet

YENİ AKİT ANKARA

İnsan Hakları Derneği MAZLUMDER, Başbağlar katliamını unutmayarak yetkililere "Failler bulunsun" çağrısı yaptı. Sivas Madımak bahanesiyle hâlâ mağdur olan vatandaşlar olduğunu da hatırlattı.

1993 günü Sivas’ta yaşanan kanlı katliamın üzerinden 29 koca yıl geçti. O günden bugüne asıl katiller bulunamadığı gibi haklarında suçlayıcı hiçbir delil bulunmayan masumlar hâlâ hapiste çürümeye devam ediyorlar.

Ardından sözde "intikam" denilerek Erzincan'ın Başbağlar köyünde masumlar katledildi, failleri hâlâ tam olarak bulunamadı.

"Devlet kadrolarına yerleşmiş provokatörler"

Mazlumder Yönetim Kurulu Üyesi ve Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş açıklamasında şöyle konuştu:



"29 yıl önce meydana gelen ve ülkemizi yasa boğan kanlı olaylarda 37 vatandaşımız yanarak ve kurşunlanarak katledilmiş, çok sayıda savunmasız insanımız da yaralanmıştı.

Devlet kadrolarına yerleşmiş, hukuk ve insanlık tanımayan idareciler ve provakatörlerin çıkardığı, basiretsiz idarecilerin engel olamadığı kanlı olayların çıkarılmasında amaç; toplum arasında mezhep ve etnik çatışma çıkararak düşmanlık oluşturmak, devlet ve millet huzurunu ortadan kaldırarak, ülke ve millet düşmanlarının ekmeğine yağ sürmekti.

Sivas’ta 2 Temmuz 1993 günü meydana gelen olaylardan sonra başlatılan cadı avını hatırlatan hukuksuz, vicdansız, adaletsiz tutuklama ve yargılamalar sonucu binlerce insan mağdur edilmiş, talimatlarla yapılan yargılamalarda onlarca insan ömür boyu hapis dahil ağır cezalara çarptırılmıştı. Tüm bunlar yaşanırken olaylar sırasında meydana gelen silahla yaralama ve öldürme olayları ve olayın faili olduğu iddia edilen siyasetçiler hakkında ne yazık ki, bugüne kadar hiçbir işlem yapılmayarak adalete gölge düşürülmüştür.

MAZLUMDER Kayseri Şubesi olarak, milletimizin gönlünde KARA VE KORKUNÇ olay olarak yer alan Sivas olaylarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet diliyor, yakınlarına taziyelerimizi iletiyoruz. Acı olayın sonrasında haklarında hiçbir hukuki delil bulunamadan talimatlarla sorgulanıp, yargılanıp ömür boyu hapse mahkûm edilen, bugün Türkiye’nin Kayseri, Sivas, Ankara, Tokat ve Bodrum cezaevlerinde ömür tüketen yaşları 85’leri geçmiş bulunan 35 mazlum ve mağdura geçmiş olsun diyoruz. Bu mahpusların yeniden adaletle yargılanıp özgürlüklerine kavuşturulmaları için 20 yıldan bu yana ülkeyi idare eden isminde adalet olan iktidar partisini, TBMM’yi, Adalet Bakanlığını ve adaleti ayakta tutmayı görev ve sorumluluk bilen STK’ları göreve davet ediyoruz.

"Acısı dinmeyen katliam başbağlar"

2 Temmuz 1993’te Sivas’ta meydana gelen ve 37 vatandaşımızın yanarak ve kurşunlanarak hayatını kaybettiği katliamdan 3 gün sonra 5 Temmuz günü Erzincan ilinin Refahiye ilçesinin BAŞBAĞLAR Köyünde acı bir katliam yaşanmıştı.

Akşam namazı vakti köyü basan sayıları 100 kadar olan eli silahlı katiller, savunmasız köy halkını meydanda toplamışlar, 33 vatandaşımızı kurşunlayarak katletmişler, köyü ateşe vererek insanımızı ve milletimizi derinden yaralayan acımasız bir katliam yapmışlardı.

Olayın faili katiller, Sivas’ın intikamı alındı diyerek slogan atmışlar insanlarımız arasında mezhep çatışması provokatörlüğünü ortaya koyarak köyü terk etmişler daha sonra yapılan soruşturmalar sonucu yakalanarak gözaltına alınmışlardı.

Sonraki günlerde gizli bir el tarafından her türlü adalet ve hukuk çiğnenerek serbest bırakılan katiller izlerini kaybettirmişler, o günden bugüne yakalanıp adalet önüne çıkarılamamışlar, katledilen 33 masum köylü, faili meçhuller listesine girmişti. O günden bugüne tazeliğini hiç kaybetmeyen, milletin gönlünde derin bir yara olan bu acı olayın üzerinden tam 29 yıl geçti.

MAZLUMDER Kayseri Şubesi olarak, 29 yıl önce yaşanan, 33 masum vatandaşımızın hunharca katledildiği, yürekleri yaralayan BAŞBAĞLAR katliamının faillerinin titiz bir soruşturma ile yakalanıp adalet önüne çıkarılması, yaptıkları insanlık dışı katliamın hesabının sorulması; olayın, faili meçhuller listesinden çıkarılarak adaletin sağlanması, incinen gönüllerin bir nebze de olsa ferahlatılması için 20 yıldan bu yana ülkeyi idare eden parti isminde adalet olan hükümeti, TBMM’yi, Adalet Bakanlığını ve adalet talebi olan STK’ları insiyatif alarak görev yapmaya davet ediyoruz.