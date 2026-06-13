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Yerel Sivas Koyulhisar'da çözülmeyen skandal
Yerel

Sivas Koyulhisar'da çözülmeyen skandal

Yeniakit Publisher
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Sivas Koyulhisar'da çözülmeyen skandal

Sivas Koyulhisar Bağlıyurt Mahallesi Ortaseki Köyü'nde yaşayan vatandaş sokak aydınlatması olamdığı için fark edemediği ayı tarafından saldırıya uğradı. Canını zor kurtaran vatandaş '5 yıldır defalarca dilekçe verdik şikayette bulunduk ama bir aydınlatma direği dikemediler sokağa' diyerek sitemde bulundu.

Sivas Koyulhisar Bağlıyurt Mahallesi Ortaseki Köyü'nde yaşayan vatandaş sokak aydınlatması olamdığı için fark edemediği ayı tarafından saldırıya uğradı. Canını zor kurtaran vatandaş '5 yıldır defalarca dilekçe verdik şikayette bulunduk ama bir aydınlatma direği dikemediler sokağa' diyerek sitemde bulundu.

Ortaseki Köyü no: 46'da ikamet eden Gürbüz 'tüm köyü aydınlattılar bizimde sokağa elektrik hattını çektiler ama aydınlatma direğini takmadan gittiler. yıllardır defalarca dilekçe yazdık aradık şikayette bulunduk ama dinleyen gören yok. Ölmemiz mi lazım ayılar tarafından parçalanmamız mı lazım' diyerek çamlıbel elektrik dağıtım şiketi ( ÇEDAŞ )'a isyan etti. 'ÇEDAŞ 1 hafta sonra geleceğiz diyor aylar yıllar geçiyor gelmiyor. yalanı bırakın acil çözün. numaram 0507 051 70 58 lütfen arayın bu çileden bizi kurtarın. Elektrik hattı çektiniz bir direk dikmek bu kadar zor mu? Yıllardır şikayet ediyoruz görmemezlikten geliyorsunuz bir değil iki değil on değil. Sivas Valisi sayın Dr. Yılmaz Şimşek 'ten Sivas Belediye başkanı Adem Uzun 'dan Koyulhisar Kaymakamımız Sayın Muhammed Hasan Kukuş 'tan Koyulhisar Belediye başkanı Bora Karakullukcu'dan yardım talep ediyorum' dedi. Vatandaş Sivas Valiliği'nin de Koyulhisar Kaymakamlığı'nın da Sivas Büyükşehir Belediyesi'nin de Koyulhisar Belediyesi'nin de yardımcı olmadığını söyleyerek yetkililerden acil yardım talep etti.

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