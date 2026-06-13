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Spor Fenerbahçe'ye kötü haber!
Spor

Fenerbahçe'ye kötü haber!

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Fenerbahçe'ye kötü haber!

Barcelona ile yollarını ayıran Robert Lewandowski'nin, Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'nin anlaştığı iddia edilmişti. Robert Lewandowski, MLS ekibi Chicago Fire ile görüşmek için Amerika'ya gitti.

Barcelona ile yollarını ayıran Robert Lewandowski'nin, Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'nin anlaştığı iddia edilmişti. Robert Lewandowski, MLS ekibi Chicago Fire ile görüşmek için Amerika'ya gitti.

Safi'nin seçimi kaybetmesinin ardından sarı-lacivertlilerin gündeminden düşen golcü oyuncu, futbol hayatına MLS'te sürdürebilir.

 

AMERİKA'YA GİTTİ

Fabrizio Romano'nun haberine göre Lewandowski, MLS ekibi Chicago Fire ile görüşmek için Amerika'ya gitti.

Yıldız futbolcu, anlaşma sağlanırsa 2 yıllık sözleşmeye imza atacak.

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