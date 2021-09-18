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Spor Sivas kaçtı, Gaziantep yakaladı
Spor

Sivas kaçtı, Gaziantep yakaladı

Sivasspor ve Gaziantep FK, Süper Lig'in 5. haftasında kozlarını Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-09-18 15:41:00 -
Sivas kaçtı, Gaziantep yakaladı

Sivasspor ve Gaziantep FK, Süper Lig'in 5. haftasında kozlarını Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda paylaştı.

İki takımın birbirine üstünlük kuramadığı mücadele 1-1 sona erdi.

Sağdan rakibini geçen Henrique'nin ceza alanına ortasına uzak direkteki Yatabare'nin kafa vuruşunda top filelerle buluştu ve Sivasspor'u 1-0 öne geçirdi.

90+2'de Figueiredo ceza sahsı içinde kafa vuruşuyla karşılaşmaya dengeyi getirdi.

Süper Lig'de henüz galibiyetle tanışamayan Sivasspor puanını 3 yaptı.

Gaziantep FK ise puanını 4 yaptı.

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