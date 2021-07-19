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Gündem Sivas Davası mağdurlarından "Ahmet Dede" vefat etti
Gündem

Sivas Davası mağdurlarından "Ahmet Dede" vefat etti

Sivas olayları sonrası idam cezası alan ve 27 yıl suçsuz yere cezaevinde yatan 87 yaşındaki Ahmet Turan Kılıç vefat etti.

Yeniakit Publisher
2021-07-19 08:09:00 -
Sivas Davası mağdurlarından "Ahmet Dede" vefat etti

Sivas'ta yaklaşık 10 gündür özel bir hastanenin yoğun bakımında tedavi gören Kılıç, yapılan tüm müdahaleye rağmen saat 05.00 sıralarında vefat etti.

Kılıç'ın naaşı, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığına defnedilecek.

Sivas olayları davasında aldığı idam cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına dönüştürülen ve 27 yıl suçsuz yere cezaevinde yatan Ahmet Turan Kılıç, hasta ve yatalak olduğu gerekçesiyle Cumhurbaşkanı affıyla cezaevinden çıkarılmıştı.

Ahmet Turan Kılıç kimdir?

Sivas'ta 1934 yılında doğan Ahmet Turan Kılıç, birçok farklı meslek icra ettikten sonra emekli olarak televizyon tamiriyle meşgul olmaya başladı.

Kılıç, 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas'ta yaşanan Madımak olaylarının ardından Ahmet Dede, 7 Temmuz gecesi evinden gözaltına alındı.

Madımak olaylarında herhangi bir dahlinin olmadığına dair 15 şahidi olmasına rağmen Kılıç, 27 yıl suçsuz yere cezaevinde tutuldu.

31 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Kılıç'ın cezasının kaldırılmasına karar verilmişti.

 

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