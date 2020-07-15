  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığından Kovid-19 açıklaması:

"Adliyede görev yapan iki yargı mensubunda Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine derhal filiasyon çalışması başlatılmıştır. Testi pozitif çıkan iki yargı mensubu ile temas ettiği düşünülen personele Kovid-19 testleri uygulanmış ve tüm sonuçlar negatif çıkmıştır"

Yeniakit Publisher
2020-07-15 20:54:09 -
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığından Kovid-19 açıklaması:

SİVAS (AA) - Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın yayın organlarında Sivas Adliyesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatıldığı ve tahliye edildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın kuruluşları ve sosyal medya platformlarında "Sivas Adliyesi Kovid-19 salgını nedeniyle tahliye ediliyor" başlıklı haber ve paylaşımların yayınlanması üzerine basın açıklaması yapılmasının hasıl olduğu belirtildi.

Kovid-19 salgını nedeniyle Sivas Adliyesinin tahliye edileceği ya da kapatılacağı şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bununla birlikte 14 Temmuz 2020 tarihinde adliyede görev yapan iki yargı mensubunda Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine derhal filiasyon çalışması başlatılmıştır. Testi pozitif çıkan iki yargı mensubu ile temas ettiği düşünülen personele Kovid-19 testleri uygulanmış ve tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Olayın hemen ardından adliyede dezenfeksiyon işlemleri yapılmıştır. Vatandaşların yargı süreçlerinin aksamaması amacıyla salgından etkilenen yargı mensuplarının görevli olduğu mahkemelerde yeni görevlendirmeler yapılmıştır. Adliyemizde normal çalışma sistemine 1 Haziran 2020 tarihinde geçilmiş olup Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve Adalet Bakanlığının talimatları doğrultusunda alınan tedbirler titizlikle uygulanmaktadır. Sivas Adliyesinde verilen adalet hizmetleri kesintiye uğramadan devam etmektedir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı