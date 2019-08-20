Sivas Belediyespor, moral depoladı Sivas Belediyespor futbol takımı, Sivas’taki tarihi ve turistik mekanları gezerek moral depoladı.

Sivas Belediyespor futbol takımı, Sivas’taki tarihi ve turistik mekanları gezerek moral depoladı.

2019 - 2020 sezonu hazırlıklarını sürdüren Sivas Belediyespor, sabahki idmanın ardından Kulüp Başkanı Harun Budaklı, Kulüp Müdürü Kurbani Bütüner, Teknik direktör Namık Altunsoy ve yardımcı hocalar ile birlikte şehir turu attı.İlk önce Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Atatürk Kongre Müzesi’ni, daha sonra sırasıyla Şifaiye Medresesi, Çifteminare Medresesi, Buruciye Medresesini gezen yeşil-beyazlılar moral depoladılar.

Daha sonra Paşabahçe Mesire Alanına geçen Sivas Belediyespor Kulübü futbol takımı, geziyi yemekle sonlandırdılar.

Öte yandan gezi esnasında şehirdeki taraftarlar ise futbolcularla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.