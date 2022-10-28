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Yerel Sivas barajında patlama: Ölü ve yaralılar var!
Yerel

Sivas barajında patlama: Ölü ve yaralılar var!

Sivas’ın Suşehri ilçesi Kılıçkaya Barajında bulunan trafo merkezinde meydana gelen patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-28 16:09:00 -
Sivas barajında patlama: Ölü ve yaralılar var!

Sivas’ın Suşehri ilçesi Kılıçkaya Barajında bulunan trafo merkezinde meydana gelen patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Sivas’ın Suşehri İlçesi’nde bulunan Kılıçkaya Barajındaki trafo merkezinde patlama meydana geldi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Patlama sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. Yaralılardan birinin trafo merkezinde mahsur kaldığı, yaralıyı kurtarmak için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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