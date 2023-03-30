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Yerel Sitesi yıkılan müteahhit tutuklandı
Yerel

Sitesi yıkılan müteahhit tutuklandı

Yeniakit Publisher
2023-03-30 09:55:00 -
Sitesi yıkılan müteahhit tutuklandı

Adıyaman'da depremde yıkılan sitenin müteahhidi tutuklandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan Şansel Sitesi'nin müteahhidi tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.

Bu kapsamda, depremlerde Adıyaman'da yıkılan ve 35'ten fazla kişinin hayatını kaybettiği Şansel Sitesi'nin müteahhidi Erman Çalış, kent merkezinde gözaltına alındı.

Çalış, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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