Sitenizin açılma hızı tercih sebebi

hizhosting.com Genel Müdürü Caner Çakı, web sitelerinin en çok karşılaştığı problemlerin başında sitesinin açılış hızının yavaş olması geldiğini kaydederek, bu sorunun ortadan kaldırılması için altın nitelikte tavsiyelerde bulunup izlenmesi gereken yolla ilgili önemli bilgiler verdi.

Web sitesinin yavaş açılması, web sitesini ziyaret eden kişilerin bu beklemeyi yapmak istemeyerek o sayfayı kapatıp diğer seçenekleri tercih etmesine neden oluyor. Arama motorunda da arama yapan kullanıcıları web sitelere yönlendirirken, yönlendireceği web sitesinin kullanıcının beklentisini karşılamasını istiyor. Peki bu durumda site sahipleri ne yapmalı? nasıl bir yol izlemeli? hizhosting.com Genel Müdürü Caner Çakı, web sitelerinin geç açılma sebepleri ve çözümleri ile ilgili bilgiler verdi. Çakı, "Sahip olunan verilere göre kullanıcılar açılması 5 saniyeden fazla süren web sitelerinden çıkış yapmaktadır. Bekleyerek harcayacağı süreyi diğer siteleri ziyaret etmeye harcamak isteyen kullanıcıları web sitenizde tutmak için hızlı çalışan bir web sitesi oluşturmuş olmanız gerekir. Öncelikle dikkat etmeniz gereken nokta sitenizin yayın yaptığı sunucunun hızının yüksek olmasıdır. Bu nedenle sunucu seçiminde dikkatli olmanız ve eğer bilgi sahibi değilseniz mutlaka bir uzmana danışmalısınız. Böylece uygun bir sunucu seçebilirsiniz” dedi.

“Band genişliği düşük bir sunucu kullanmak sitenizi çok yavaş çalıştırır”

Hosting servisi almamak ya da çok düşük bütçelerle edinilmiş olan ucuz bir hosting servisi almanın internet sitesi ile ilgili ileride çok ciddi hız problemleri yaşanmasına sebep olacağını kaydeden Çakı, “Bunun içinde kendinize uygun bir hosting paketi alarak ileride yaşanması olası bu problemleri yaşamadan çözmüş olacaksınız. Kullanacağınız sunucunun internete çıkış hattının sorunsuz ve geniş olması oldukça önemlidir. Çünkü band genişliği düşük bir sunucu kullanmak sitenizi çok yavaş çalıştıracaktır hatta yoğun zamanlarda hiç açılmamasına sebep olacaktır. Ziyaretçi kaybetmemek için bu noktayı gözden kaçırmamanız gerekmektedir. Siteniz için mutlaka tarayıcı önbellekleme açmış olmanız gerekir. Web sunucunuzun tarayıcı önbelleklemeye uyumlu olup olmadığı önemli bir ayrıntıdır. Eğer uyumluysa da bu ayarı mutlaka aktif tutmalısınız. Site içinde gezen kullanıcı aynı ögeleri her seferinde baştan indirmek zorunda kalırsa web sitesi hızınız oldukça düşecektir. Bu durum kullanıcının sitenizde zaman geçirmesine engel olacaktır" ifadelerini kullandı.

“Web sitesinin açılışındaki yarım saniyelik gecikme yüzde 20 kayıp demektir”

Web sitesinin açılma hızının yavaşlaması ile ortaya çıkan sonuçlara da değinen Caner Çakı, Web sitesinin açılma hızının Google tarafından sıralama faktörlerinin birincisi durumda olduğunu belirterek, "Web sitesinin açılma hızı düştükçe site sıralamada o kadar gerilere gidersiniz. Açılma hızı düşük olan bir web sitesini kullanıcılar hızlı bir şekilde terk eder. Yapılan bir araştırmaya göre geç açılan web sitelerini incelemeden kapatıp diğer alternatifleri değerlendiren kişi sayısı yüzde 51 olmuştur. Web sitesinin açılışındaki yarım saniyelik gecikme yüzde 20 kayıp demektir. Bu düşüş de özellikle e-ticaret sitelerinin satışlarında bir azalmaya neden olurken, blog ve haber portallarının da takipçi kaybetmesine neden oluyor. Google yavaş açılan siteleri tararken diğer sitelere göre çok fazla bütçe harcamak zorunda kalıyor ve bunun sonucu olarak da hızlı açılmayan web sitelerin Google indeksleme oranları düşüyor" dedi.

“Alınacak hosting hizmeti ile sadece web sitenizin açılma hızını artırmayacaksınız”

Web sitelerinin geç açılmasını önlemek için mutlaka bir hosting servisinden faydalanılması gerektiğini belirten Çakı, "Hosting servisi, web sitesinin performansı açısından büyük öneme sahiptir. Alınacak hosting hizmeti ile sadece web sitenizin açılma hızını artırmayacak, bir web sitesi için yapılması gereken bütün işleri de alınan hosting hizmeti ile karşılayacaksınız" diye konuştu.