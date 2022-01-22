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Yerel 'Sistemsel hata' nedeniyle yüksek lisans başvurusu reddedildi! Genç adam isyan etti
Yerel

'Sistemsel hata' nedeniyle yüksek lisans başvurusu reddedildi! Genç adam isyan etti

Sakarya Üniversitesi’nde yüksek lisans yapmak için sınava giren ve adını kazananlar listesine yazdıran vatandaş, aldığı ret cevabı karşısında şok oldu.

Yeniakit Publisher
2022-01-22 23:18:00 -
'Sistemsel hata' nedeniyle yüksek lisans başvurusu reddedildi! Genç adam isyan etti

Sakarya Üniversitesi 2021-2022 güz döneminde Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri alanında yüksek lisans başvurusunda bulunan bir vatandaş, bilim sınavına girerek adını kazananlar listesine ekletti. Yüksek lisans için 11 öğrenciyle aynı koşullarda olan vatandaş, Sakarya Üniversitesi’nin ret kararı ile hayal kırıklığına uğradı. Durumun sebebini sormak için telefon ve mail yoluyla iletişime geçen vatandaş, Sakarya Üniversitesi’nden de cevap alamayınca konuyu sosyal medyaya taşıdı.

Hak mağduriyeti yaşadığını belirten vatandaş paylaşımında, “2021-2022 güz döneminde Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri eğitiminde yüksek lisans başvurusunda bulundum. 20 öğrenci alınacaktı. Bilim sınavına girecek öğrenci listesinde ilk sırada yer aldım. Sistemsel ya da personel hatası olarak maliye bölümü lisans notumun girildiğini gördüm. Enstitüye aradım ama ulaşamadım. E-mail attım dönüş sağlanmadı. Ben de bilim sınavına girdim ve geçer not aldım. İsmim kazananlar arasında yer aldı. Zaten koşulları sağlayan 11 öğrenci vardı. Ben baştan beri koşulları sağlamama rağmen evrak eksik diye başvurumu reddettiler” ifadelerine yer verdi.

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