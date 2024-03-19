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Dünya Sistem arıza verdi, ATM'ler dolar dağıttı!
Dünya

Sistem arıza verdi, ATM'ler dolar dağıttı!

Yeniakit Publisher
2024-03-19 09:30:00 -
Sistem arıza verdi, ATM'ler dolar dağıttı!

Etiyopya’nın en büyük ticari bankasında yaşanan sistem arızasını fırsata çevirdiler. Yaşanan sistemsel arıza sırasında bankanın işlemleri dondurmasının birkaç saat sürdü. Bu arada bankamatiklerden para çekildi. Bankanın başkanı Abe Sano, paranın büyük kısmının öğrenciler tarafından çekildiğini açıkladı.

Etiyopya’nın en büyük ticari bankasında yaşanan sistem arızasını fırsata çevirdiler. Yaşanan sistemsel arıza sırasında bankanın işlemleri dondurmasının birkaç saat sürdü. Bu arada bankamatiklerden para çekildi. Bankanın başkanı Abe Sano, paranın büyük kısmının öğrenciler tarafından çekildiğini açıkladı.

Etiyopya Ticaret Bankası’nın sisteminde oluşan bir arıza dolayısıyla insanlar, yaklaşık 40 milyon dolar para çekti.

Yaşanan sistemsel arıza sırasında bankanın işlemleri dondurmasının birkaç saat sürdüğü belirtildi.

Bankanın başkanı Abe Sano, paranın büyük kısmının öğrenciler tarafından çekildiğini bildirdi.

Hesaplarında bulunandan daha fazla nakit çekebildiklerini keşfeden öğrenciler, haberi mesajlaşma uygulamaları ve telefon görüşmeleri üzerinden haberi yaydı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Üniversite kampüsünde bulunan ATM’lerde uzun kuyruklar oluştuğu ifade edildi.

BBC'ye konuşan bir öğrenci, polislerin kampüse gelene kadar öğrencilerin para çekmeye devam ettiğini belirtti.

Öğrenci, bir arkadaşının kendisine bankadan büyük miktarda para çektiğini söylemesi üzerine buna inanmadığını, ancak daha sonra bankanın telefon uygulamasını kullanarak hesabında olmayan paranın aktarımını yaptığını belirtti.

Yaşanan olayın ardından bazı öğrenciler, üniversitedeki arkadaşlarına “kendilerine ait olmayan parayı iade etme” çağrısı yaptı.

Bankanın çekilen paraları alma girişiminin şu ana kadar ne kadar başarılı olduğu bilinmiyor.

Etiyopya Merkez Bankası, pazar günü bakım ve inceleme faaliyetleri sırasında bir aksaklık meydana geldiğini belirten bir bildiri yayımladı.

Ancak açıklamanın odak noktasını Etiyopya Ticaret Bankası’nın tüm işlemleri dondurmasının ardından meydana gelen hizmet kesintisi oluşturdu. Çekilen milyonlarca dolardan bahsedilmedi.

82 yıl önce kurulan Etiyopya Ticaret Bankası’nda 38 milyondan fazla kişinin hesabının bulunduğu belirtiliyor.

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