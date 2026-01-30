Şişman değilsen yandın: Evlilik için kilo dayatması!

Dünyanın pek çok noktasında obeziteyle mücadele kampanyaları yürütülürken, Batı Afrika ülkesi Moritanya’da "Leblouh" adı verilen asırlık bir gelenek, şişmanlığı güzellik ve statü sembolü olarak kabul etmeye devam ediyor.

Ülkede zayıflık "fakirlik" ve "utanç kaynağı" olarak görülürken, kilolu olmayan genç kızların evlenmesi neredeyse imkansız kabul ediliyor.

9 YAŞINDAN İTİBAREN KIZLARI BESLENMEYE ZORLUYORLAR

Moritanya toplumunda bir kadının vücut hacmi, eşinin toplumdaki zenginliğini ve gücünü temsil ediyor. Bu nedenle kız çocukları, henüz 9 yaşından itibaren günlük 16 bin kaloriye varan ağır beslenme programlarına zorlanıyor.

Beslenme rutininde keçi sütü, zeytinyağlı ekmekler, keçi eti, kuskus ve özel olarak hazırlanan yağlı bir lapa başrol oynuyor. Günde iki kez öğle yemeği yiyen genç kızlar, vücutlarını genişletmek için fiziksel bir baskı altına alınıyor.

GELENEĞİN KARANLIK YÜZÜ

"Leblouh" pratiği sadece bir beslenme alışkanlığı değil, aynı zamanda fiziksel ve psikolojik bir baskı unsuru olarak dikkat çekiyor.

Verilen yiyecekleri reddeden veya bitiremeyen kız çocuklarının darp edildiği ve çeşitli cezalandırmalara maruz kaldığı belirtiliyor.

Aileleri ve kabileleri için "utanç kaynağı" olmamaları adına zorla kilo aldırılan çocuklar, bu süreçte obeziteye bağlı ciddi hastalıklarla da erken yaşta tanışıyor.

"ŞİŞMAN KADIN EVİNE BEREKET GETİRİYOR" İNANCI

Geleneksel inanışa göre, şişman kadının evine bereket ve varlık getireceği düşünülüyor. Ancak uzmanlar, "gelenek" adı altında sürdürülen bu uygulamanın kadınların yaşamını kısıtlayan, onları hem fiziksel hem de ruhsal olarak yıpratan bir insan hakları sorunu olduğuna dikkat çekiyor. Modernleşen dünyaya rağmen Moritanya'nın kırsal bölgelerinde bu pratik, evlilik piyasasında "geçer akçe" sayılmaya devam ediyor.