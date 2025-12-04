  • İSTANBUL
Şişli’de zincirleme trafik kazası: 1’i ağır 2 kişi yaralandı

İstanbul'da gece yarısı yaşanan zincirleme kazada bir otomobil, hafif ticari araç ve minibüs çarpıştı. Yolun iki şeridi trafiğe kapanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

İstanbul'da gece yarısı yaşanan zincirleme kazada bir otomobil, hafif ticari araç ve minibüs çarpıştı. Yolun iki şeridi trafiğe kapanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.Şişli’de, D-100 Karayolu’nda otomobil, hafif ticari araç ve minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.00 saatlerinde D-100 Karayolu Şişli mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan 34 SR 4071 plakalı minibüs, 34 GEJ 085 plakalı hafif ticari araç ve 06 BFV 985 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil ve hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yolun iki şeridi trafiğe kapandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Araçlar çekici ile yoldan kaldırılırken, kapanan şeritler yeniden trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

