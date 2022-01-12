  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

“CHP asla demokrat olamaz” dediği için Ahmet Hakan’ın tepkisini çekmişti! Bugünkü yazısında o isim meydan okudu!

Asırlardır Anadolu'da yaşayan 'Türkiye Arapları' mülteciler üzerinden ırkçılığa maruz kalıyor!

"İp" üretti diye plaket vermişlerdi... İşte Başkan Erdoğan'ın bahsettiği o haber

Altın fiyatlarını etkileyecek kritik açıklama! En yüksek seviyeye ulaştı

Avukat Huzeyfe Karakuş'tan Dr. Cihad Kısa için çağrı!

Kriz tırmanıyor! NATO'dan Rusya'da gözdağı: Saldırırsa büyük bedel öder!

Cinsel istismar mağduru hayatını kaybetmişti! Piskoposluğa dava

1000 liradan altın alanlar aman dikkat! Ekonomist Hatice Kolçak 'Maalesef' diyerek yeni tahminini duyurdu

Bir ilimiz için flaş karar! 15 gün süreyle yasaklandı

Yunan yazar böyle isyan etti: Türkiye bunları yaparken halen "Erdoğan çöküyor" diyorlar
Yerel Şişli'de yangında mahsur kalan iki kadın kurtarıldı
Yerel

Şişli'de yangında mahsur kalan iki kadın kurtarıldı

İstanbul Şişli'de, 4 katlı binanın en üst katında, elektrik sobası kablolarının tutuşması nedeniyle yangın çıktı. Binada mahsur kalan iki kadın itfaiye ve vatandaşların yardımıyla tahliye edildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-12 22:12:00 -
Şişli'de yangında mahsur kalan iki kadın kurtarıldı

Duatepe Mahallesi Savaş Sokak 40 numarada saat 19.15 sıralarında 4 katlı binanın en üst katında tek başına yaşayan kadının oturduğu dairede elektrik sobası kablolarının tutuşması nedeniyle yangın çıktı. Dairenin penceresinden sızan dumanı fark eden sokak sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada içeri giren bazı vatandaşlar, kapılara vurarak bina sakinlerini uyarmaya çalıştı.

Yangının çıktığı dairenin kapısını çalan vatandaşlar, alzheimer hastası olduğu öğrenilen 85 yaşındaki kadının dışarı çıkmaması üzerine kapıyı kırmak istedi. Tüm çabalarına rağmen demir kapıyı kıramayan vatandaşlar, bu kez çatı katında yaşayan yürüme engelli kadının yardımına koştu. Kendi başına dışarı çıkamayan kadın, bir vatandaş tarafından kucaklanarak aşağı indirildi.

 İtfaiye ekipleri, yangının çıktığı dairede mahsur kalan kadını kurtarmak için yangın merdiveni yardımıyla pencereden içeri girdi. Kapıyı içeriden açan itfaiye ekipleri, dumandan etkilendiği öğrenilen kadını dışarı çıkardı. Kadın, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, dairede küçük çapta hasar oluştu.

Çatı katında mahsur kalan kadını kurtaran Doğan Korkusuz, "Ben kapıda arkadaşımla birlikte oturuyordum. Yukardan teyzenin sesini duydum, dumanlar çıkıyordu. Teyzede yangın var diye bağırıyordu. Ben de koşarak üst kata çıktım. Kapısına vurdum ama açmadı. Bir daha vurdum açmadı. Komşusuna sordum, alzheimer hastalığı varmış. Duymadı beni galiba, itfaiyeyi aradık itfaiye geldi. Sonra gördük ki üst katta bir teyze daha varmış, o da alzheimer hastasıymış. Onun kapısını çaldım, kapıyı açtı ama onun katında yangın yoktu. 'Gel abla aşağı inelim' dedim. Beni duymuyordu, ben de onu kucağıma alıp aşağı indirdim. Daha sonra itfaiye geldi üst kata çıktı. Binada mahsur kalan kadını kurtardılar" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay