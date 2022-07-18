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Yerel Şişli'de, yabancı uyruklu kadın kaldığı otelin bahçesinde ölü bulundu
Yerel

Şişli'de, yabancı uyruklu kadın kaldığı otelin bahçesinde ölü bulundu

Şişli'de yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kadın, kaldığı otelin bahçesinde ölü bulundu. Olayla ilgili bir kişi sorgulanmak üzere gözaltına alınırken, kadının cansız bedeni morga kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-18 10:24:00 - 2022-07-18 10:26:44

İstanbul'da yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kadın, henüz belirlenemeyen bir nedenle yüksekten düştü. İhbar üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kadının düştüğü yerde hayatını kaybettiği belirlendi.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Polislerin yaptığı incelemenin ardından olay yerine gelen Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri otel ve çevresinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

CANSIZ BEDENİ MORGA GÖTÜRÜLDÜ

Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden yabancı uyruklu kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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