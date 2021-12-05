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Yerel Şişli'de trafik kazası
Yerel

Şişli'de trafik kazası

İstanbul Şişli'de meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan sürücü yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 12:26:00 -
Şişli'de trafik kazası

Şişli'de meydana gelen trafik kazasında araç içerisinde sıkışarak yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikameti yan yolda 34 BSY 042 plakalı aracıyla ilerleyen Ş.S., direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüje çarpan araçtaki sürücü Ş.S. sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Güvenlik güçlerince yolda önlem alınırken, itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü çıkardı.

Sürücü Ş.S., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yan yolda oluşan trafik, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

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