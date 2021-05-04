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Gündem Şişli’de tepki çeken görüntüler! Hiçe saydılar
Gündem

Şişli’de tepki çeken görüntüler! Hiçe saydılar

İstanbul’un Şişli ilçesinde koronavirüs vakarlarının artmasıyla uygulamaya konulan tam kapanmayı hiçe sayan bir grup top oynadı.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 12:50:00 -

Koronavirüs vakalarının artmasıyla uygulamaya konulan tam kapanmaya kararıyla vatandaşların birçoğu evlerine kapanırken, Şişli’de kameralara yansıyan görüntüler tepkilere yol açtı.

Şişli Kurtuluş’ta bir sahada buluşan şahsılar, kapanmayı ve kısıtlama tedbirlerini hiçe sayarak maç yaptı. Virüs öncesi günlerdeki gibi maç yapan ve alınan tedbirleri hiçe sayan şahsılar, kendi sağlıklarını ve çevrelerindeki vatandaşların sağlıklarını adeta tehlikeye soktu.

Yurdun tamamında vatandaşların kurallar büyük çoğunlukla uyarken Şişli’de kameralara yansıyan görüntüler tepkilere yol açtı.

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