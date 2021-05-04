Şişli’de tepki çeken görüntüler! Hiçe saydılar
İstanbul’un Şişli ilçesinde koronavirüs vakarlarının artmasıyla uygulamaya konulan tam kapanmayı hiçe sayan bir grup top oynadı.
Koronavirüs vakalarının artmasıyla uygulamaya konulan tam kapanmaya kararıyla vatandaşların birçoğu evlerine kapanırken, Şişli’de kameralara yansıyan görüntüler tepkilere yol açtı.
Şişli Kurtuluş’ta bir sahada buluşan şahsılar, kapanmayı ve kısıtlama tedbirlerini hiçe sayarak maç yaptı. Virüs öncesi günlerdeki gibi maç yapan ve alınan tedbirleri hiçe sayan şahsılar, kendi sağlıklarını ve çevrelerindeki vatandaşların sağlıklarını adeta tehlikeye soktu.
Yurdun tamamında vatandaşların kurallar büyük çoğunlukla uyarken Şişli’de kameralara yansıyan görüntüler tepkilere yol açtı.