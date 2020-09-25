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Aktüel Şişli'de silahla bir kişiyi yaralayan zanlı adliyeye sevk edildi
Aktüel

Şişli'de silahla bir kişiyi yaralayan zanlı adliyeye sevk edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-25 11:00:27 -
Şişli'de silahla bir kişiyi yaralayan zanlı adliyeye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Şişli'de, bir kişiyi omuzundan tabancayla vurarak yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22 Eylül'de Teşvikiye Mahallesi Ihlamur Yolu Sokak'ta Onur Seyit Yaran'ın (25) tabancayla ateş edilerek omuzundan yaralanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Yaran'ı yaralayan kişinin kimliğini tespit eden ekipler, Kağıthane Ortabayır Mahallesi Bacadibi Sokak'ta, şüpheli Serhat O.'yu olayda kullandığı değerlendirilen ruhsatsız tabancayla yakaladı.

Serhat O.'nun ifadesinde arkadaşı Onur Seyit Yaran'ı, bir arkadaşıyla arasını bozduğu için tabancayla ateş ederek yaraladığını söylediği öğrenildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan Onur Seyit Yaran'ın 2016'da Best Model Türkiye ve Best Model of The World yarışmasında birinci olduğu ve bazı dizilerde rol aldığı öğrenildi.

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