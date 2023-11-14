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Yaşam Şişli'de korkutan yangın
Yaşam

Şişli'de korkutan yangın

Yeniakit Publisher
2023-11-14 03:24:00 -
Şişli'de korkutan yangın

İstanbul'un Şişli ilçesinde gece saatlerinde bir binanın çatısında yangın çıktı. İtfaiyenin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Yangın, Yayla Mahallesi İkinci Yol Sokak'ta saat 01.00 sıralarında 4 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıktı. Alevleri gördükten sonra sokağa dökülen mahalle sakinleri itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Olayda yaralanan ve ölen olmazken binanın çatı kısmında maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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