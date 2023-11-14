Şişli'de korkutan yangın

Yangın, Yayla Mahallesi İkinci Yol Sokak'ta saat 01.00 sıralarında 4 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıktı. Alevleri gördükten sonra sokağa dökülen mahalle sakinleri itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Olayda yaralanan ve ölen olmazken binanın çatı kısmında maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA