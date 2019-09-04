Şişli'de hafif ticari araç kaldırıma çarparak yan yattı Şişli'de yokuş yukarı çıkarken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç kaldırıma çarparak, yan yattı. Araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Şişli Esentepe Mahallesi, Kasap Sokakta saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Hafif ticari araç yokuş yukarı çıkarken sürücüsü Dursun Kütükkaya'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiylekaldırımaçarparak yan yattı. Kazada yaralanan sürücü araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araç içerisinden çıkartılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan araç ise çekiciye yüklenerek olay yerinden götürüldü.

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